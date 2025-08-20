El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Manifestantes avanzan por las calles de Osorno hacia el Ayuntamiento. El Norte

Osorno pide en una protesta «que se tenga en cuenta a los vecinos»

Decenas de personas se manifiestan, convocados por el grupo no adscrito en la oposición, para expresar el «abandono» que sienten por parte del Ayuntamiento

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:28

Decenas de personas se concentraron en la mañana de ayer en Osorno, de forma pacífica pero ruidosa para hacerse oír y expresar el «abandono» que sienten por parte del Ayuntamiento. Los cuatro concejales del grupo no adscrito promovían la manifestación, apoyada por vecinos de los diferentes núcleos (Osorno, Santillana, Cabañas y Villadiezma) integrados en el municipio de Osorno.

Una patrulla de la Guardia Civil estuvo presente todo el recorrido para velar por la seguridad. El recorrido sufrió una pequeña variación sobre lo previsto, ya que había máquinas de obras para las reparaciones de tejados tras la granizada registrada el pasado 5 de julio en este municipio de Palencia.

La protesta llegó a la plaza del Ayuntamiento, donde los concejales del grupo no adscrito, con Carlos Marín como portavoz, leyeron un manifiesto en el que pedían al equipo de gobierno respuestas «porque necesitamos una gestión municipal íntegra ante adversidades como por ejemplo la granizada, también sobre cuál es la vía de actuación en el colegio y el comedor, queremos un desglose de los presupuestos del ayuntamiento, que incluye a cuatro localidades, una planificación de limpieza y mantenimiento de todos los núcleos urbanos»; así como la mejora de los servicios de agua, servicios médicos, seguridad, transporte y asfaltado de calles, entre otras peticiones. Dicho comunicado fue entregado al personal de administración del Consistorio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Argüello reordena la Archidiócesis de Valladolid con una veintena de sacerdotes y diáconos que cambian de destino
  2. 2

    Intentan entrar a hachazos en una peña tras una pelea durante las fiestas de Tudela
  3. 3

    Cae un árbol sobre el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid
  4. 4 Los cuatro detenidos por robo tenían marcadas una treintena de viviendas con hilos de pegamento
  5. 5

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  6. 6

    La maldición de las butacas vacías del Teatro Zorrilla de Valladolid
  7. 7

    La ola de calor deja ya 19 muertes por las altas temperaturas en Valladolid
  8. 8

    Las comunidades de vecinos deben sustituir los contadores de agua de más de doce años
  9. 9

    Nuevos cachés de ferias: de los 150.000 euros de María Becerra a los 111.500 de la noche dj
  10. 10 La Encinona, el árbol de más de 600 años que simboliza el drama de los incendios en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Osorno pide en una protesta «que se tenga en cuenta a los vecinos»

Osorno pide en una protesta «que se tenga en cuenta a los vecinos»