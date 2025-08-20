Osorno pide en una protesta «que se tenga en cuenta a los vecinos» Decenas de personas se manifiestan, convocados por el grupo no adscrito en la oposición, para expresar el «abandono» que sienten por parte del Ayuntamiento

El Norte Palencia Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:28 Comenta Compartir

Decenas de personas se concentraron en la mañana de ayer en Osorno, de forma pacífica pero ruidosa para hacerse oír y expresar el «abandono» que sienten por parte del Ayuntamiento. Los cuatro concejales del grupo no adscrito promovían la manifestación, apoyada por vecinos de los diferentes núcleos (Osorno, Santillana, Cabañas y Villadiezma) integrados en el municipio de Osorno.

Una patrulla de la Guardia Civil estuvo presente todo el recorrido para velar por la seguridad. El recorrido sufrió una pequeña variación sobre lo previsto, ya que había máquinas de obras para las reparaciones de tejados tras la granizada registrada el pasado 5 de julio en este municipio de Palencia.

La protesta llegó a la plaza del Ayuntamiento, donde los concejales del grupo no adscrito, con Carlos Marín como portavoz, leyeron un manifiesto en el que pedían al equipo de gobierno respuestas «porque necesitamos una gestión municipal íntegra ante adversidades como por ejemplo la granizada, también sobre cuál es la vía de actuación en el colegio y el comedor, queremos un desglose de los presupuestos del ayuntamiento, que incluye a cuatro localidades, una planificación de limpieza y mantenimiento de todos los núcleos urbanos»; así como la mejora de los servicios de agua, servicios médicos, seguridad, transporte y asfaltado de calles, entre otras peticiones. Dicho comunicado fue entregado al personal de administración del Consistorio.