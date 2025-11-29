El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La histórica pancarta de los vecinos del Cristo volvió a participar en la manifestación.

La histórica pancarta de los vecinos del Cristo volvió a participar en la manifestación.

«Óscar Puente, Palencia no se rinde»

Cerca de 1.500 palentinos se echan a la calle para exigir el soterramiento de las vías del tren y expresar el rechazo a la instalación de pantallas acústicas en el trazado ferroviario

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:26

Palencia ha vuelto a salir a la calle. La verdad es que en mucha menor cantidad que hace tres semanas, pero el mensaje en favor ... del soterramiento del ferrocarril y contra el proyecto de cubrir el trazado ferroviario con pantallas acústicas ha vuelto a resonar con la misma intensidad.

