Palencia ha vuelto a salir a la calle. La verdad es que en mucha menor cantidad que hace tres semanas, pero el mensaje en favor ... del soterramiento del ferrocarril y contra el proyecto de cubrir el trazado ferroviario con pantallas acústicas ha vuelto a resonar con la misma intensidad.

«¡Óscar Puente, Palencia no se rinde!» o «¡el tren bajo tierra, las pantallas a la mierda!» son algunos de los lemas que han coreado los palentinos durante su recorrido desde la Plaza Mayor hasta la Subdelegación del Gobierno, con parada ante la estación de trenes, en el parque de los Jardinillos, en donde han lanzado también gritos contra la empresa Adif, a la que acusan de pisotear el derecho de Palencia de conseguir una integración real del trazado ferroviario, mediante un soterramiento de las vías, tal y como se fijó en los estudios informativos aprobados por el propio Ministerio de Transportes, primero en el año 2010 y posteriormente en 2018, cuando se diseñó el proyecto de construcción de la línea del Ave a Cantabria.

El intenso frío de la mañana de este sábado no ha permitido repetir el éxito de la convocatoria del 6 de noviembre, cuando cerca de 3.000 personas acudieron a concentrarse ante la Subdelegación del Gobierno para exigir al Ministerio de Transportes la ejecución del soterramiento en Palencia y la supresión del proyecto de colocación de pantallas acústicas a lo largo de las vías del tren.

Así, en la mañana de este sábado, la participación se ha visto reducida prácticamente a la mitad. Algo menos de 1.500 personas secundaron la convocatoria, que volvió a plantear la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, cuyos dirigentes portaban la pancarta principal de la manifestación y animaban, megáfono en mano, a sumarse a la marcha y a firmar una petición en favor del soterramiento y contra las pantallas acústicas.

Junto a ellos, los vecinos del Camino Viejo de Husillos, los más afectados por las obras que ejecuta Adif en la ciudad, también reclamaban el fin de las obras del primer tramo del Ave a Cantabria, que incluye la construcción de una gran pérgola de hormigón, denominada salto del carnero, con pilares que se elevan a cerca de catorce metros de altura, a muy corta distancia de las viviendas de esa parte de la ciudad. «Estamos solo a 2.000 metros de la Plaza Mayor», recordaba Javier Gredilla, que volvía a actuar como portavoz de los vecinos del Camino Viejo de Husillos, insistiendo en que esta parte de la ciudad es una calle más de Palencia y recalcando que la obra del salto del carnero «es ilegal, como ha dicho un juez valiente», en referencia a una sentencia el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo que reconoce que el proyecto del primer tramo del Ave a Cantabria incumple el estudio informativo del soterramiento, por lo que dicta que el salto del carnero debe ser derribado. La sentencia ha sido ya recurrida por la empresa pública Adif.

La manifestación, a la que se han unido representantes de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Palencia, así como concejales no adscritos, se ha visto también fortalecida por numerosas pancartas de reproches a Adif y al ministro Óscar Puente, entre las que figuraba también una histórica lona elaborada por los vecinos del Cristo en los años 90 en la que ya se defendía el soterramiento del ferrocarril.

La manifestación se ha visto también marcada por un fuerte dispositivo de la Policía Nacional, en el que destacaba la presencia de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos antidisturbios, desplazados desde Valladolid. El despliegue de los agentes ha generado malestar entre los manifestantes, dado que han impedido que se leyeran los textos de protesta desde la escalinata de la Subdelegación del Gobierno, por lo que se han coreado gritos de «vergüenza» y «fuera», así como una protesta expresa por parte de una portavoz de la Federación de Vecinos.

Esta circunstancia ha provocado también que la Subdelegación del Gobierno emitiera un comunicado en el que se precisaba que la decisión de impedir el acceso a la escalinata ha sido adoptada por el responsable del operativo policial y no por el subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago. Ha especificado que se trata de un protocolo de actuación fijado para la protección de las subdelegaciones del Gobierno cuando intervine la Unidad de Intervención Policial, a la que, según señalan se ha solicitado apoyo debido a la afluencia de manifestantes en la convocatoria del 6 de noviembre.