Participantes en la protesta, junto a la Subdelegación del Gobierno.

Participantes en la protesta, junto a la Subdelegación del Gobierno. Lucía Burón-Ical

Cerca de tres mil palentinos se oponen a las pantallas acústicas de Adif y piden el soterramiento

La protesta de la Federación de Vecinos, con el respaldo de todos los grupos políticos municipales, reivindica también que paren al menos un 60% de los trenes comerciales que pasan

J. Olano

J. Olano

Palencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:30

Un paso, han dado un paso, pero no el último, porque anuncian nuevas movilizaciones. Casi tres mil palentinos se han unido a la protesta convocada ... por la Federación de Vecinos, que ha partido desde la estación de tren para alcanzar la cercana Subdelegación del Gobierno y alzar la voz contra Adif, contra las barreras que supone el tren, contra las pantallas acústicas que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias plantea a ambos lados de las vías y con el soterramiento como bandera y única solución.

