Cerca de tres mil palentinos se oponen a las pantallas acústicas de Adif y piden el soterramiento

Un paso, han dado un paso, pero no el último, porque anuncian nuevas movilizaciones. Casi tres mil palentinos se han unido a la protesta convocada ... por la Federación de Vecinos, que ha partido desde la estación de tren para alcanzar la cercana Subdelegación del Gobierno y alzar la voz contra Adif, contra las barreras que supone el tren, contra las pantallas acústicas que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias plantea a ambos lados de las vías y con el soterramiento como bandera y única solución.

Cuando ya avanza un cuarto de siglo de este XXI y cuando las manifestaciones ciudadanas en favor del soterramiento parecían olvidadas, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia se ha erigido en portavoz de los palentinos, de los ciudadanos anónimos y ha logrado también que toda la corporación municipal, con todos los partidos políticos representados, haya estado detrás de las pancartas y detrás de las proclamas de 'No al aislamiento, sí al soterramiento' y de 'Palencia unida jamás será vencida' con las que la presidenta de la federación, Mayte Rodríguez, se desgañitaba en el megáfono.

Ya había anunciado la alcaldesa, Miriam Andrés, que estaría en la manifestación. «Estamos cansados de que una Administración pase por las ciudades como caballo de Atila. No puede ser que hagan lo que quieren, como y cuando quieren», afirmó. Miriam Andrés recordó que los estudios informativos aprobados en 2010 y 2018 preveían el soterramiento del ferrocarril, pero el proyecto actual opta por una «integración blanda» que implica pantallas de seis o siete metros de altura. Estas estructuras, según Andrés, generan un impacto visual enorme y dividen la ciudad como un «muro de Berlín».

La protesta, con la coordinación de la Policía Local y Nacional, ha querido poner de manifiesto la oposición de la Federación de Vecinos «ante las obras ilegales que Adif está llevando a cabo en nuestra ciudad, obras mediante las que se pretende perturbar la estética de la ciudad y su accesibilidad, favoreciendo la división de Palencia y creando zonas aisladas que generen inseguridad a los ciudadanos y lo que vulgarmente podríamos llamar guettos», subrayaba el manifiesto leído por Cristina Martín Moro, presidenta de los vecinos de San Antonio.

«Según los planes proyectados por ADIF, de los cuales no se está informando ni siquiera al propio ayuntamiento local en tiempo y forma, Tras las obras de la zona Palencia sur, se pretende iniciar la colocación de pantallas acústicas de unos siete metros y medio de altura en varios tramos a lo largo de toda la ciudad, así como la eliminación de las aceras de los pasos sobre-elevados, alegando motivos de seguridad.

Además, siguen realizando obras en la zona norte, continuando la construcción del ya famoso 'salto del carnero, en el Camino Viejo de Husillos, poniendo en continuo peligro a los propios vecinos que allí residen», recordaba el manifiesto respecto a un tema que ya llegó a los tribunales, que emitieron una sentencia a favor de la paralización de las obras y ahora, a la espera de resolución del recurso. Y es que Adif presentó en junio un recurso contra la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4, de la Audiencia Nacional, que ordenó paralizar las obras de la línea de alta velocidad Palencia-Aguilar de Campoo en la zona norte de la capital palentina. Adif defendía que ha actuado conforme al ordenamiento jurídico vigente en un proyecto necesario para extender la red de alta velocidad hacia Cantabria.

También denuncian los vecinos, según consta en el manifiesto leído ante la Subdelegación del Gobierno, las obras previstas para la pasarela que cruza la vía a nivel de la Avenida de Asturias, «vía de paso y entrada a la ciudad, que pretenden demoler y, por tanto, anular durante un largo periodo de tiempo, perjudicando a los vecinos de Palencia, así como a los de todos los pueblos colindantes y del norte, incumpliendo con todo ello los estudios informativos aprobados para nuestra ciudad en 2010 y ratificados en 2018, donde la única solución viable que se propone en Palencia es el soterramiento», argumentaban los convocantes de la concentración ciudadana.

Y han seguido alzando la voz para solicitar al Ministerio de Transportes (con algún grito expreso contra el titular de la cartera, el vallisoletano Óscar Puente) y a la propia empresa Adif que no se coloquen las pantallas acústicas previstas a lo largo de todo el trazado de la vía, que ya se encuentran licitadas, «que se tengan en cuenta las circunstancias geográficas de nuestra ciudad, donde la vía ferroviaria pasa por el medio para su modificación arquitectónica, evitando las obras que provoquen grandes impactos visuales y estéticos, como son las que quieren llevar a cabo y las que continúan avanzando en la zona norte», agregan.

También han pedido «que se tengan en cuenta las políticas de accesibilidad y movilidad sostenible, eliminando barreras arquitectónicas y no añadiendo nuevos obstáculos para los vecinos de Palencia en general y, para aquellos que tienen dificultades, en particular, como ocurriría con la eliminación de aceras de los pasos elevados sobre la vía, que se busquen soluciones viables para la ampliación de las catenarias de la vía, que no pasen por cerrar la ciudad por ninguno de sus accesos, ya que supondría un desastre económico para gran parte de los establecimientos de los barrios por donde se produzcan los cortes, llevando a cierres de los mismos por disminución de consumos», agregaban.

Finalmente, y emplazando a los participantes a nuevas protestas, han solicitado que la ciudad de Palencia no sea solo una «vía de paso» y que Adif se comprometa a que al menos un 60% de los trenes comerciales que pasen, también paren. Dando un buen servicio de transportes a los palentinos, y fomentando también así el turismo en nuestra ciudad.

«Todo esto no es cuestión de caprichos, sino de derechos, por eso estamos aquí hoy. Ahora ya no nos vamos a quedar callados y, si no se atiende a nuestras solicitudes, no dudaremos en continuar con reivindicaciones y utilizando la vía judicial», han dicho para reiterar que la campaña de recogida de firmas estará abierta los próximos meses para su presentación formal ante las instituciones pertinentes.