Operación policial contra la venta ilegal de cannabis en tiendas

El Norte Palencia Martes, 2 de diciembre 2025, 14:51 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha desarticulado en Palencia un presunto entramado de venta ilegal de cannabis que operaba a través de cuatro comercios tipo 'grow shop' especializados en productos de CBD (cannabidiol). La operación, denominada Cloris II, se ha saldado con dos detenidos y dos personas investigadas por un delito contra la salud pública. ​

Los registros, autorizados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Palencia, se practicaron tras varias semanas de investigaciones y vigilancias sobre los establecimientos, situados en distintos puntos de la ciudad. En las intervenciones se incautaron unos 60 gramos de hachís, 350 gramos de cogollos de marihuana, material de elaboración y pesaje, así como 700 euros en efectivo fraccionado. ​

Según fuentes policiales, la actividad ilícita no era puntual, sino sostenida en el tiempo, y se apoyaba tanto en la venta directa en los comercios como en la captación de clientes a través de redes sociales. Entre la documentación intervenida, los agentes hallaron anotaciones que apuntan a una facturación aproximada de 300.000 euros vinculada a la venta de estas sustancias.

La Policía recuerda que los establecimientos de CBD solo pueden vender productos como semillas, abonos o cosméticos, pero no cogollos ni resinas de cannabis, cuya comercialización está prohibida con independencia del nivel de THC (tetrahidrocannabinol, el principal compuesto psicoactivo de la planta del cannabis) que contengan.

Los investigadores sostienen que, en este caso, los artículos ilegales se intercalaban en las estanterías junto a productos permitidos para tratar de aparentar legalidad. ​

Cloris II se enmarca en una ofensiva más amplia contra el tráfico de drogas en la capital, en la que en los últimos meses se han desactivado otros puntos de venta y se han desarrollado operaciones como Atlantis II, que terminó con varias personas en prisión preventiva.

La Comisaría Provincial insiste en la importancia de las denuncias vecinales y anima a comunicar cualquier sospecha de puntos de venta de droga en la ciudad.