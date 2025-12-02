Detenido tras comprar 'online' ocho planchas de hachís y 9,6 gramos de marihuana

El Norte Palencia Martes, 2 de diciembre 2025, 14:42 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 45 años y nacionalidad española como supuesto autor de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron durante una inspección en una empresa de paquetería de la capital palentina realizada a finales de noviembre, cuando agentes de la Guardia Civil localizaron un paquete que les hizo sospechar que contuviese algún ilícito.

Tras inspeccionar su interior, encontraron cuatro bolsas de papel, conteniendo 8 planchas de hachís con un peso total de 410 gramos, además de un bote de plástico con 9,6 gramos de marihuana.

Tras obtener los datos del destinatario de dicho paquete, se le citó en dependencias oficiales de la Comandancia de Palencia, donde se procedió a su detención e instrucción de las oportunas diligencias por el citado delito, quedando la sustancia estupefaciente aprehendida a disposición del Juzgado de Instrucción de Palencia.