La ONCE reparte un premio de 5.163 euros en Palencia Cupón con la imágen de San Martín de Frómista, que ilustró los cupones de la ONCE en 2017. / El Norte Un boleto del 7/39 ha sido agraciado con este premio, otorgado en el sorteo de ayer EL NORTE Palencia Viernes, 8 marzo 2019, 13:43

La ONCE ha repartido un premio de 5.163 euros euros en la ciudad de Palencia, correspondiente a un boleto del 7/39 del sorteo del ayer, 7 de marzo.

La agente vendedora de la ONCE, Soraya Ortega Díaz, es quien ha llevado la ilusión a Palencia, dónde vende el cupón y el resto de productos de juego de la ONCE desde junio de 2018. Actualmente ejerce la venta de los productos de la Organización Nacional de Ciegos en un kiosco de esta organización situado en la Calle Mayor, frente al número 100. Forma parte de la plantilla de vendedores de la ONCE en Castilla y León, constituida actualmente por más de 725 personas con discapacidad.