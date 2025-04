Jose Rojo Palencia Lunes, 14 de abril 2025, 09:54 Comenta Compartir

El actor vallisoletano Pablo Rodríguez Santamaría, de 46 años y residente en Madrid desde hace nueve años, se ha volcado profesionalmente al teatro documental, aunque toca otros géneros y plataformas escénicas, y , junto a Alba Muñoz y María San Miguel, protagonizará el montaje 'Federico; no hay olvido, ni sueño: carne viva', un espectáculo que firma la compañía Proyecto 43-2, capitaneada por la última actriz citada, y que se pondrá en escena el lunes 14, a las ocho y media de la tarde, en el parque de la Carcavilla de Palencia. Este montaje se enmarca en la cartelera de la Primavera Cultural del ayuntamiento capitalino.

–Proyecto 43-2 regresa a Palencia con un montaje que se está representando en teatros y, también, en espacios significativos y cuyo hilo conductor es Lorca.

–Lorca es la excusa para hablar de diversos temas, es el símbolo para denunciar lo que ocurrió en nuestro país hace 80 años y hablar de un relato no oficial, que no se nos ha querido contar y que si lo investigas, aparecen muchos más datos que no han llegado a la ciudadanía. Lorca, del que aún se desconoce el paradero de su enterramiento, no aparece como personaje en la función, sino que utilizamos su figura como representación de aquellos fusilados enterrados en cunetas, parques y montes que aún no han sido identificados con el fin de rescatar su memoria y dignificarles.

–Esta obra transita por la memoria, la ruptura del silencio, el relato oral, el mundo rural y la violencia ideológica y física.

–La guerra civil surgió en base a unas ideologías y creencias, a través de las cuales se perpetró una sublevación militar y un golpe de estado ante un régimen democrático. En esta función el público podrá ver el trabajo de arqueólogos y forenses en su búsqueda de los represaliados de aquella funesta época, así como el proceso de las labores de exhumación e identificación.

–El parque de la Carcavilla será el escenario para recrear 'Federico; no hay olvido, ni sueño: carne viva'.

–El parque de la Carcavilla es un lugar de memoria histórica en la ciudad de Palencia y que denominaron 'la fosa de los alcaldes' porque allí fueron enterrados varios regidores republicanos de la provincia. Este espectáculo se estrenó en la casa-museo de Federico García Lorca de Valderrubio, también un lugar de memoria histórica y, posteriormente, en el Barranco de Víznar (Granada), otro sitio emblemático donde hay enterradas alrededor de cien personas, de las cuales tan sólo dos han podido ser identificadas. Este montaje también lo hemos representado en el Congreso de los Diputados en el marco de los actos de conmemoración de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista. Esta función es una experiencia vital que sobrepasa lo teatral.

–¿Usted forma parte de la compañía o colabora con ella?

–Yo trabajo con Proyecto 43-2 desde 2009 y considero que ya formo parte de ella. Además de compartir escenario con sus fundadores, los proyectos que se han desarrollado en esta compañía nos han permitido forjar una gran amistad entre nosotros.

–¿Qué dice de Palencia en su círculo cercano?

–Yo tengo amigos palentinos, dada la proximidad de Valladolid y Palencia, y algunos también son actores, a los que conocí cuando estudiaron arte dramático en Valladolid. A mí Palencia me parece una ciudad muy bonita y a la que tengo mucho cariño. Además, tiene una agenda cultural envidiable y el Teatro Principal es precioso. De hecho, en Palencia estuvimos un mes y medio de residencia para poder configurar 'Federico…'. Y, por lo que respecta al público palentino, tengo que decir que es exigente, algo que me parece fantástico porque eso indica que tiene hábito por ver teatro, y, además, es muy respetuoso, algo que es trasladable al público de Valladolid.

–¿Qué aspectos resaltaría del teatro documental en comparación con el más convencional?

–El teatro documental es una radiografía de la realidad. Nosotros hacemos un trabajo de investigación previo al proyecto que queremos representar; entrevistamos a los protagonistas de la historia y su relato hay que respetarlo. Y, cada vez, nos interesa más contar historias reales, no inventárnoslas. El teatro tiene que abordar los problemas que importan a la sociedad.

–¿Este tipo de propuestas conmueve y convence al público?

–Las propuestas teatrales documentales, cada vez más, enganchan al público, que sale conmovido cuando sale del teatro. Nuestro objetivo es conmover al espectador, hacerle reflexionar y que compartan su experiencia.

–Es actor textos de clásicos y contemporáneos, ha dirigido teatro, ha participado en películas y series de ficción y, además, canta.

–En la formación de arte dramático, también está incluido el canto y el baile. De hecho, he participado en algún musical y toco el piano.

¿Cómo se define profesionalmente?

–Yo siempre digo que soy actor, es mi punto fuerte y donde yo me siento más cómodo y seguro, pero todo va unido. Yo siempre me he dedicado al teatro, a pesar de que sus condiciones laborales son muy precarias, pero he tenido el privilegio de haber vivido de él casi siempre. Del teatro me apasiona el directo porque cada día cambia y tienes que estar al pie del cañón, pero cada función es diferente y mágica. Además, las nuevas tecnologías nunca podrán sustituir s las representaciones teatrales. El teatro es fascinante.

–¿Cómo se presenta la temporada primavera-verano?

–En el mes de mayo me voy a Nueva York, acompañando a mi pareja, a la que le han concedido una beca de investigación, y yo, por mi parte, investigaré qué se cuece en la escena teatral. Allí me quedaré hasta diciembre, pero volveré a España para representar los proyectos comprometidos. Este viaje será como emprender mi aventura americana; me encanta buscar y vivir nuevas experiencias; y voy a Nueva York a oxigenarme, a aprender más y a ponerme al día de las nuevas corrientes.