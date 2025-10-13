El número de interesados que compiten por cada vivienda en alquiler crece un 55%

El Norte Palencia Lunes, 13 de octubre 2025, 09:38 Comenta Compartir

Los anuncios de viviendas en alquiler publicados en la plataforma idealista en el tercer trimestre de este año recibieron una media de 35 contactos antes de darse de baja, una cifra que es un 13% más elevada que la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando recibían de media 31 contactos.

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, «llevamos años advirtiendo sobre la gravedad del problema del alquiler y el peligroso aumento de la competencia entre familias. Sorprende que, en vez de aplicar soluciones reales, el Gobierno persevera en políticas ineficaces que agravan la crisis y excluyen a miles de ciudadanos del mercado de alquiler. Un análisis serio revela que la falta de oferta sumada a la creciente competencia solo empuja aún más los precios hacia arriba y condena a cada vez más hogares a la imposibilidad de acceder a una vivienda. Como dijimos entonces, la situación no mejora: el agua sigue subiendo».

El volumen de familias que se postulan por cada anuncio ha crecido durante los últimos 12 meses en la mayoría de capitales españolas. Entre las grandes ciudades, el mayor incremento en esta competencia se ha dado en Bilbao (49%), seguido de Palma (22%), Alicante (19%), Málaga (13%) y Sevilla (12%).

En Madrid, la competencia ha crecido un 4%, mientras que el incremento ha sido menor en Valencia (3%) y San Sebastián (2%). Barcelona es el único gran mercado en el que la competencia se ha reducido (-3%).

El grupo de seis capitales en las que el volumen de competidores por anuncio se ha reducido se completa con Ceuta (-31%), Cáceres (-9%), Las Palmas de Gran Canaria (-3%), Lugo (-2%) y A Coruña (-2%).

Llama la atención en el informe que Palencia se encuentra entre las diez capitales de provincia donde el volumen de familias interesadas ha crecido más de un 50%. La capital palentina ocupa el séptimo lugar donde ha aumentado por encima del 50%, ya que el informe coloca a Lleida (84%), Burgos (81%), Logroño (76%), Ciudad Real (75%), Melilla (74%), Teruel (59%), Palencia (55%), Cuenca (54%), Badajoz (54%) y Zamora (51%) en función de esos incrementos.

El fenómeno de la altísima demanda y de la poca oferta tiene una incidencia distinta en las diferentes capitales. Palma es el gran mercado donde la competencia por la vivienda es mayor, con 62 familias por cada anuncio. Le siguen Barcelona (58), Madrid (46), Bilbao (42), Málaga (33) y Valencia (32). Por debajo de estas cifras se sitúan San Sebastián (31), Alicante (31) y Sevilla (30). Guadalajara tiene el récord de familias interesadas en cada alquiler y alcanza los 106 contactos. Le siguen Vitoria (73 familias), Pamplona (72), Lleida (63) y Zaragoza (62).

En el lado opuesto se encuentra Cáceres, con 8 contactos por anuncio, seguida por Salamanca (10), Badajoz y Ceuta (11 en ambos casos).

La IA prevé la mayor subida en la capital de precios en compraventa La Inteligencia Artificial prevé que las ciudades de Palencia (+4,6%), Segovia (+3,2%), y Burgos (+2,3%) registren las mayores subidas de precios de compraventa de viviendas en Castilla y León a nivel trimestral (es decir, comparando la evolución estimada entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025). Las capitales de Valladolid (+1,9%), Ávila (+1,6%), Zamora (1,4%), y Salamanca (+1,4%) también cerrarán el año en positivo. Por el contrario, León (-5,5%) experimentará descensos de precios en este periodo, mientras que en Soria (0,0%) las valoraciones se mantendrán estables. Estas son las principales estimaciones del Índice predictivo de compra DataVenues de Fotocasa, que señala que permite adelantarse al comportamiento del mercado y prever la evolución de los precios de la vivienda de compra a nivel trimestral.