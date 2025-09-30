Nuevo proyecto para la promoción de las bodegas de Baltanás La Junta concede una ayuda de casi 90.000 euros al Ayuntamiento

El Norte Palencia Martes, 30 de septiembre 2025, 18:34

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha resuelto la convocatoria que se publica hoy en el Bocyl, otorgando subvenciones a municipios y entidades locales menores de la Comunidad por un importe total de 2.240.000 euros. La convocatoria, cuya resolución se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León, busca apoyar proyectos que puedan actuar como elementos de dinamización del turismo de la Comunidad, como los PIR (Proyectos de Interés Turístico Regional). Además, se está apostando por el apoyo a proyectos de mejora de la señalización turística, que faciliten la accesibilidad y el conocimiento de los diferentes recursos y destinos a los visitantes en todo el territorio castellano y leonés.

En la provincia de Palencia, se ha estimado la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Baltanás, destinada al proyecto 'Bodegas que hablan: patrimonio vivo en realidad digital'. Se trata de una iniciativa de innovación tecnológica en el barrio de las bodegas de Baltanás.

El presupuesto total es de 111.903 euros y la subvención concedida es de 89.522 euros.