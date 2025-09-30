El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bodegas de Baltanás. El Norte

Nuevo proyecto para la promoción de las bodegas de Baltanás

La Junta concede una ayuda de casi 90.000 euros al Ayuntamiento

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:34

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha resuelto la convocatoria que se publica hoy en el Bocyl, otorgando subvenciones a municipios y entidades locales menores de la Comunidad por un importe total de 2.240.000 euros. La convocatoria, cuya resolución se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León, busca apoyar proyectos que puedan actuar como elementos de dinamización del turismo de la Comunidad, como los PIR (Proyectos de Interés Turístico Regional). Además, se está apostando por el apoyo a proyectos de mejora de la señalización turística, que faciliten la accesibilidad y el conocimiento de los diferentes recursos y destinos a los visitantes en todo el territorio castellano y leonés.

En la provincia de Palencia, se ha estimado la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Baltanás, destinada al proyecto 'Bodegas que hablan: patrimonio vivo en realidad digital'. Se trata de una iniciativa de innovación tecnológica en el barrio de las bodegas de Baltanás.

El presupuesto total es de 111.903 euros y la subvención concedida es de 89.522 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos 18 afectados en Valladolid por el cierre por sorpresa de un concesionario de motos
  2. 2 Muere un hombre de 60 años tras caerle un pino en Pedrajas de San Esteban
  3. 3

    El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un exagente forestal de 60 años
  4. 4

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  5. 5 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes
  6. 6

    La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber
  7. 7

    La Guardia Civil asevera que el atropello mortal de tres camioneros en Tordesillas era «evitable»
  8. 8

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  9. 9 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»
  10. 10

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Nuevo proyecto para la promoción de las bodegas de Baltanás

Nuevo proyecto para la promoción de las bodegas de Baltanás