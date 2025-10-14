Las nuevas aperturas y la alta afluencia de usuarios reconfiguran la oferta de gimnasios

En los últimos meses Palencia ha experimentado una importante expansión de su oferta de gimnasios y centros de entrenamiento, que ha transformado el panorama deportivo ... y ha atraído a un público más diverso. Varias aperturas y la consolidación de franquicias, boutiques de entrenamiento y centros de mayor tamaño han contribuido a que la ciudad ofrezca hoy más alternativas para entrenar que en años anteriores.

La apertura de Synergym, en la avenida de Castilla, y de Sparta Sport Center, en José Zorrilla, marcó el inicio de una nueva etapa, que ha traído también formatos más especializados, como Fitboxing Palencia, además de la consolidación de centros como Oasis Fitness o IMA Gym. Todos ellos ya en funcionamiento, con una alta respuesta de usuarios y un ambiente constante de actividad que se nota especialmente en las horas punta. En paralelo, gimnasios históricos de la capital, como Bowling Sport o Cronos, mantienen su base fiel y reivindican su propio espacio en un escenario que nunca había estado tan lleno.

Los datos de conjunto nacional del sector respaldan la tendencia observada a nivel local: el fitness mantiene una tasa de crecimiento anual (4,3% según registros sectoriales) y en 2023 se registraron 5,7 millones de usuarios en centros de este tipo en España. Asimismo, se ha registrado un aumento del porcentaje de 'heavy users' (personas que acuden al gimnasio al menos cuatro veces por semana) que, según estudios de operadores del sector, pasó del 41% en 2023 al 52% en 2024 y se prevé que continúe creciendo durante el año en curso. Estos indicadores muestran una mayor frecuencia de uso y una demanda sostenida por servicios deportivos.

El fenómeno no responde únicamente a una moda pasajera. Lo que empezó como una curiosidad ante la llegada de nuevas franquicias se ha transformado en una afluencia sostenida que se nota en los vestuarios, las salas de musculación y las clases colectivas. La oferta ha crecido, pero también lo ha hecho la demanda. «La gente va mucho por modas y bendita moda. Ojalá sea una moda que dure y que llegue para quedarse. Al tener tantas opciones, ojalá la gente se anime a llevar un estilo de vida más saludable», resume Yaiza Barcos Peralta, club manager de Synergym Palencia, un centro que abrió a finales de mayo y que desde el primer día registró una respuesta notable.

Barcos reconoce que la acogida ha sido mejor de lo esperado. «El club ha tenido muy buena aceptación, la gente ha respondido súper bien y está muy cómoda», afirma. En sus instalaciones conviven perfiles de todo tipo, desde jóvenes que buscan una rutina diaria hasta personas mayores que quieren mantenerse activas. «Cuando llegué pensaba que a lo mejor era una población más envejecida, pero tenemos todo tipo de perfiles. Mucha gente joven, pero también más mayores», explica.

El concepto de gimnasio se ha ampliado. Hoy el usuario busca flexibilidad, amplitud de horarios y variedad. Las clases dirigidas, los entrenamientos personales y los planes de nutrición han ganado terreno, y los nuevos centros han apostado por esa diversificación para atraer a socios de distintos niveles. En Synergym, por ejemplo, han incorporado una 'clase start' para quienes se inician en el gimnasio y necesitan orientación durante sus primeras sesiones.

El cambio también ha abierto hueco a propuestas más específicas. Fitboxing Palencia, por ejemplo, ha encontrado en el boxeo sin contacto una fórmula que mezcla intensidad, música y coordinación. Su propietaria, Nuria Temprado Herreros, valora de forma muy positiva los primeros meses de funcionamiento. «La gente ha respondido muy bien al entrenamiento, se está creando un gran ambiente y estamos abriendo cada vez más horas. Vamos a necesitar probablemente contratar más personal para hacer suplencias».

La acogida, cuenta, ha superado incluso las previsiones. «Nos está yendo mejor de lo que pensábamos, sobre todo habiendo abierto en verano, que son meses complicados», confiesa. El público es heterogéneo, aunque predomina el femenino. «Tenemos un poco de todo, pero es verdad que el público general en estos centros es de alrededor de un 70% de mujeres de entre 30 y 50 años. En Palencia, es cierto que no estamos cumpliendo tanto esa tendencia y tenemos un poco de todo, gente joven y muchas familias. Vienen padres con hijos o parejas a entrenar juntas».

Temprado considera que el auge del 'fitness' beneficia al conjunto del sector, incluso aunque aumente la competencia. «Hay gente que compagina nuestro entrenamiento con otro de gimnasio, 'crossfit' o salir a correr, y eso nos parece bien porque complementa nuestro formato», apunta. Para ella, lo más relevante es que el deporte se normalice en la rutina diaria. «Nos alegra mucho que la gente tome conciencia de estar sana cuando llega a una edad madura. Fortaleces músculo, ayudas a la densidad ósea y a la coordinación. Nos parece fenomenal que hagan el entrenamiento que hagan, pero que sean conscientes de la importancia de cuidarse».

En esa misma línea coincide Rodrigo Sánchez Torrente, director del centro Omnia Entrenamiento Personal y Readaptación, que aporta una perspectiva complementaria desde el entrenamiento individualizado. «Tenemos bastante gente diariamente en el centro, tanto por las mañanas como por las tardes. Nuestro servicio se está extendiendo a horario continuo prácticamente por la cantidad de gente que viene pidiendo entrenamiento personal o específico para readaptación de lesiones», explica.

El aumento de la demanda en su centro refleja también un cambio social de fondo. «Hemos notado, desde que abrimos, en estos últimos cuatro años un aumento bastante grande en personas que vienen a mejorar su salud. Está más instaurado en la sociedad actual que hay que cuidarse físicamente y hay que mejorar las capacidades para aguantar un poco mejor nuestro día a día, y eso hace que la gente esté más dispuesta a formar parte de estos programas de ejercicios guiados», señala.

El perfil de usuarios de Omnia es diverso, con un peso notable de personas que buscan recuperarse de alguna lesión o patología. «Tenemos un perfil importante de personas que vienen con el objetivo de recuperarse de alguna lesión, ya sea física o algo más complejo como puede ser esclerosis múltiple o patologías a nivel de paciente oncológico. También tenemos un gran porcentaje de personas que vienen con el objetivo de mejorar su condición física y su salud, no porque les hayan diagnosticado alguna patología, sino simplemente porque notan que por recomendación o porque ven que personas de su alrededor han mejorado haciendo esto, también lo quieren hacer», detalla Sánchez.

El mapa deportivo palentino nunca había sido tan diverso. A los grandes complejos con horarios amplios y maquinaria de última generación se suman los gimnasios de barrio y las salas especializadas. La ciudad cuenta hoy con opciones para todo tipo de usuarios: quienes buscan rendimiento, quienes priorizan la salud o quienes simplemente quieren desconectar.