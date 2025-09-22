El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un grupo de personas pasea perros en Virrey Velasco, antes de la reforma. Marta Moras
Palencia

Nueva campaña de control sobre la normativa de tenencia de animales

La Policía Local efectuará una vigilancia intensiva en los próximos días para garantizar la seguridad de los ciudadanos y los derechos de las mascotas

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:17

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Policía Local tiene previsto desarrollar una cabo una campaña especial de vigilancia y control en materia de tenencia de animales de compañía entre los días 22 y 28 de septiembre, destinada a favorecer el cumplimiento de la normativa vigente en relación a la posesión de mascotas.

La campaña se ha marcado como objetivo prioritario promover la responsabilidad de los propietarios de animales, para lo que se llevarán a cabo actuaciones tendentes a comprobar que los dueños de las mascotas cumplen la normativa, como pueda ser en el caso de los perros la identificación mediante microchip, la vacunación y la inscripción en el censo canino municipal, entre otras.

También se quiere fomentar la convivencia pacífica entre animales y personas. Para ello, se verificará el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad a fin de evitar situaciones de riesgo, como la presencia de perros en zonas específicas de juego para niños o en el caso de razas potencialmente peligrosas, la circulación del animal sin hacer uso de correa y bozal o carecer su portador de la preceptiva licencia.

Además, se busca facilitar el acceso y uso de los espacios públicos. Se establecerán servicios de vigilancia a fin de evitar conductas como puedan ser la circulación de perros sin correa fuera de las zonas y horarios establecidos o la omisión del deber de recoger los excrementos de las mascotas por parte de sus poseedores.

Esta campaña se llevará a cabo en diferentes zonas de la ciudad y busca promover la concienciación de los ciudadanos y la erradicación de conductas incívicas que puedan alterar la adecuada convivencia de los palentinos.

