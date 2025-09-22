Nueva campaña de control sobre la normativa de tenencia de animales

El Norte Palencia Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:17 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Policía Local tiene previsto desarrollar una cabo una campaña especial de vigilancia y control en materia de tenencia de animales de compañía entre los días 22 y 28 de septiembre, destinada a favorecer el cumplimiento de la normativa vigente en relación a la posesión de mascotas.

La campaña se ha marcado como objetivo prioritario promover la responsabilidad de los propietarios de animales, para lo que se llevarán a cabo actuaciones tendentes a comprobar que los dueños de las mascotas cumplen la normativa, como pueda ser en el caso de los perros la identificación mediante microchip, la vacunación y la inscripción en el censo canino municipal, entre otras.

También se quiere fomentar la convivencia pacífica entre animales y personas. Para ello, se verificará el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad a fin de evitar situaciones de riesgo, como la presencia de perros en zonas específicas de juego para niños o en el caso de razas potencialmente peligrosas, la circulación del animal sin hacer uso de correa y bozal o carecer su portador de la preceptiva licencia.

Además, se busca facilitar el acceso y uso de los espacios públicos. Se establecerán servicios de vigilancia a fin de evitar conductas como puedan ser la circulación de perros sin correa fuera de las zonas y horarios establecidos o la omisión del deber de recoger los excrementos de las mascotas por parte de sus poseedores.

Esta campaña se llevará a cabo en diferentes zonas de la ciudad y busca promover la concienciación de los ciudadanos y la erradicación de conductas incívicas que puedan alterar la adecuada convivencia de los palentinos.