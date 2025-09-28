El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Centro Atiendo de Palencia. Adolfo Fernández

Palencia

La nueva asociación Adavas ha atendido en un año a más de 40 víctimas de violencia de género

Catorce de los expedientes iniciados por la entidad en este tiempo permanecen abiertos ya que no se han resuelto

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:47

La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género (Adavas) lleva trabajando en Palencia desde verano del año pasado y, además, ... desde comienzo de 2025 también es la encargada de gestionar el centro Atiendo puesto en marcha por la Junta de Castilla y León en la capital. Durante todo este tiempo se han abierto 40 expedientes de mujeres víctimas de violencia de género que han acudido a su entidad pidiendo ayuda, de los cuales 14 todavía permanecen abiertos ya que no se han resuelto. Así lo explica Marga Samper, abogada y miembro de esta organización que pretende servir como red.

