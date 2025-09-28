La nueva asociación Adavas ha atendido en un año a más de 40 víctimas de violencia de género

La Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género (Adavas) lleva trabajando en Palencia desde verano del año pasado y, además, ... desde comienzo de 2025 también es la encargada de gestionar el centro Atiendo puesto en marcha por la Junta de Castilla y León en la capital. Durante todo este tiempo se han abierto 40 expedientes de mujeres víctimas de violencia de género que han acudido a su entidad pidiendo ayuda, de los cuales 14 todavía permanecen abiertos ya que no se han resuelto. Así lo explica Marga Samper, abogada y miembro de esta organización que pretende servir como red.

Aunque Adavas Palencia lleva funcionando desde hace más de un año, no ha sido hasta este mes de septiembre cuando se ha realizado su presentación oficial en el Lecrác con la celebración de la mesa redonda 'Donde hay red, hay salida: respuestas integrales desde los servicios públicos y comunitarios ante la violencia de género'. La charla contó con nueve voces pertenecientes a todos los agentes que trabajan en un caso de violencia de género. Desde las fuerzas de seguridad del estado, hasta los centros municipales, pasando por las diferentes administraciones y asociaciones. «Trabajamos con Policía Nacional, Guardia Civil y CEAS porque es esencial una correcta coordinación entre todas las instituciones y asociaciones para lograr una mejor atención a las víctimas. No solo a las víctimas de violencia, sino también a los hijos menores de edad que están a su cargo y a las personas mayores a cuyo cargo las mujeres», explica Marga Samper.

En el último año se estima que la ayuda a las mujeres víctimas de violencia ha aumentado un 30%. Un dato que se debe a que cada vez son más las que denuncian y dan un paso al frente señalando a su agresor. El silencio que antes imperaba ha cambiado y cada vez son más las voces que alzan la voz frente a una agresión para después buscar ayuda.

Chicas de 17 años y mujeres de más de 60 En la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Vilencia de Género (Adavas) no cuentan con un perfil específico ya que durante este tiempo han recibido desde menores de edad hasta mujeres mayores. «Tenemos chicas de 17 años y de más de 60», sostienen. Actualmente, son más de una docena los casos que se encuentran atendiendo, además de todas aquellas que ya han recibido el alta. La entidad pone de manifiesto que son muchos los recursos disponibles, pero es importante que las mujeres estén bien informadas y orientadas para que sepan hacia dónde ir y dónde acudir. «Pueden ir a la Policía, y si no se atreven, a un CEAS y, por supuesto, a nosotros», resaltan.

Adavas también cuenta con una trabajadora social que es quien se encarga de buscar las ayudas que pueden solicitar como víctimas. También de buscar un trabajo para ellas en armonía con otras asociaciones, instituciones y bolsas de empleo para que, una vez que atraviesen el proceso, puedan reincorporarse a la vida laboral. A estas figuras también se une una técnico de prevención, que se dedica a dar charlas por los colegios e institutos sobre prevención, educación e igualdad. Es muy importante una coordinación entre todos los agentes implicados tanto dentro como fuera de la asociación», agrega Samper.

Todos los casos son analizados y su tratamiento siempre es personal y específico ya que cada mujer necesita una atención diferenciada. «Entre todos los agentes nos vamos derivando a lo que más necesite esa persona, a lo más específico», señala Marga Samper.

Gestión del centro de crisis Atiendo de la Junta

La Junta de Castilla y León inauguró en diciembre de 2024 en Palencia el centro presencial Atiendo, destinado a mujeres víctimas de violencia sexual. Nueve meses después, el centro se ha consolidado como parte de una red autonómica que incluye otros ocho espacios presenciales y el centro virtual 'Atiendo', accesible por web y teléfono.

«En Atiendo ayudamos a las mujeres víctimas de violencia de género desde el punto de vista psicológico, haciendo terapia con ellas, desde el punto de vista legal, acompañándolas si necesitan presentar una denuncia y prestando apoyo en asesoría jurídica y, por supuesto, durante todo el proceso judicial», afirma Marga Samper.

Se considera un centro de crisis, donde reciben el primer impacto ya que allí acuden las mujeres cuando han sufrido una agresión sexual y, tras una primera entrevista con la psicóloga y, también, con la abogada, se deriva directamente a la gerencia de Servicios Sociales y allí es donde se realiza un seguimiento.

Cerca de 800 abogados del turno de oficio de violencia de género en Castilla y León se han formado en los cursos organizados por el Consejo de la Abogacía de la comunidad (CACYL), en colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Las jornadas, obligatorias para los 787 letrados inscritos en el turno específico, se han celebrado durante esta semana de forma presencial y 'on-line'.

Entre los temas que se han abordado destacan la violencia económica, la revictimización judicial, las agresiones sexuales en el ámbito digital y la atención a mujeres extranjeras víctimas de trata.