Coral Regina Angelorum de Grijota.

Música navideña para ayudar al arreglo de la iglesia de Grijota

La iglesia de San Francisco de la capital acogerá este sábado el concierto benéfico 'Nativitas', ofrecido por el Coro Regina Angelorum y la Orquesta de Cámara R. A.

El Norte

El Norte

Palencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

La iglesia de San Francisco de Palencia acogerá este sábado 29 de noviembre el concierto 'Nativitas', un evento benéfico ofrecido por el Coro Regina Angelorum y la Orquesta de Cámara R. A., bajo la dirección de Gonzalo Aparicio Cordón, con el objetivo de recaudar fondos para las obras de rehabilitación de la iglesia parroquial de la Santa Cruz de Grijota.

La entrada consistirá en un donativo de 10 euros, y todo lo recaudado se destinará íntegramente a la financiación de dichas obras, que contribuirán a la conservación y puesta en valor de este destacado patrimonio histórico y religioso de este municipio de la provincia de Palencia.

El repertorio del concierto ofrecerá un recorrido por grandes temas navideños de diversas procedencias y estilos, concebido como un alegre preámbulo al tiempo de Adviento y Navidad. La unión de las voces del coro y la sonoridad de la orquesta, bajo la dirección de Aparicio Cordón, promete una experiencia musical cálida, variada y profundamente evocadora.

El concierto dará comienzo a las 20:00 horas en la iglesia de San Francisco, un enclave cuya acústica privilegiada aportará un marco ideal para esta cita solidaria. 'Nativitas' se presenta como una ocasión única para disfrutar de la música navideña mientras se colabora en una causa solidaria de gran valor: la rehabilitación de un templo que forma parte esencial del patrimonio cultural de la provincia.

