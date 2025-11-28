El Museo de Palencia «reinterpreta» las obras perdidas de 1921 a través de la inteligencia artificial Alberga el proyecto MUSEO_IA, una colección de 57 piezas creadas con esta tecnología que «abre nuevas vías para la creación, conservación y difusión del patrimonio digital»

Viernes, 28 de noviembre 2025

Tras su paso por Estados Unidos y por diferentes instituciones internacionales, Palencia se suma al listado de ciudades que albergan el proyecto MUSEO_IA, una colección formada por 57 piezas creadas con inteligencia artificial. Así, este jueves se ha inaugurado en el Museo de Palencia esta exposición permanente impulsada por la artista palentina Ana Marcos y el zaragozano Alfonso Villanueva a través del estudio 3Dinteractivo y que pasa a formar parte del patrimonio institucional como un conjunto artístico del siglo XIX generado con inteligencia artificial.

Esta «iniciativa pionera», como lo califican fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en Palencia, amplía el concepto tradicional de museo y «abre nuevas vías para la creación, conservación y difusión del patrimonio digital, situando a la ciudad a la vanguardia de la innovación cultural». Se trata de un espacio tridimensional accesible desde cualquier parte del mundo que incluye recorridos y visualizaciones en 3D, así como contenidos ampliados, textos y material complementario que profundizan en el proyecto, las obras y el proceso creativo asistido por inteligencia artificial. Aceptada recientemente como donación por la Junta de Castilla y León, la colección pasa a formar parte del patrimonio institucional como un conjunto artístico del siglo XIX generado con inteligencia artificial.

En concreto, la muestra está conformada por hasta 57 piezas generadas con inteligencia artificial que «reinterpretan estilos artísticos, elementos históricos y conceptos visuales de las obras originales que debían haber formado parte de la colección fundacional del Museo de Palencia en 1921 y que se perdieron», apuntan estas mismas fuentes. Asimismo, cada una de ellas está identificada mediante tecnología NFT, constituyendo un nuevo tipo de patrimonio digital «que expande los límites del arte y plantea nuevas reflexiones sobre su futuro en el siglo XXI».

Con MUSEO_IA, el de Palencia se convierte en el primer museo público de España en incorporar oficialmente una colección estable de obras generadas con inteligencia artificial, un «hito» en la integración de nuevas tecnologías dentro del patrimonio cultural. «Hay que resaltar que las obras fueron seleccionadas colectivamente por el público palentino, que participó durante la exposición temporal celebrada en 2023 en el Museo de Palencia», precisan desde la Delegación Territorial, al tiempo que aseveran que estas piezas «evocan memoria, testimonio y elementos simbólicos que conectan con el patrimonio desaparecido del museo y reivindican la necesidad de una institución que conserve no solo el pasado, sino también el futuro artístico de la provincia».

Reconocimientos

Durante el acto de inauguración se ha hecho también entrega del Premio F@IMP 2024-2025 al Museo de Palencia, galardón concedido por Avicom (International Committee for Audiovisual, New Technologies and Social Media) en la categoría de Mejor Investigación y Documentación. Este reconocimiento internacional, otorgado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), destaca proyectos que sobresalen por el uso innovador de tecnologías y prácticas multimedia en el ámbito museístico.

El premio F@IMP, con más de 30 años de trayectoria, fue anunciado oficialmente durante la ceremonia celebrada el pasado 15 de noviembre en Dubái en el marco de la 27 Conferencia General del ICOM 2025. Por último, cabe destacar que el proyecto MUSEO_IA recibió en 2023 el Premio Expone a la mejor exposición nacional, otorgado por la Asociación de Museología y Museografía de Andalucía.