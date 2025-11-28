El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Inauguración, este jueves, de una exposición de piezas creadas por inteligencia artificial en el Museo de Palencia. Lucía Gil Maestro

El Museo de Palencia «reinterpreta» las obras perdidas de 1921 a través de la inteligencia artificial

Alberga el proyecto MUSEO_IA, una colección de 57 piezas creadas con esta tecnología que «abre nuevas vías para la creación, conservación y difusión del patrimonio digital»

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:04

Comenta

Tras su paso por Estados Unidos y por diferentes instituciones internacionales, Palencia se suma al listado de ciudades que albergan el proyecto MUSEO_IA, una colección formada por 57 piezas creadas con inteligencia artificial. Así, este jueves se ha inaugurado en el Museo de Palencia esta exposición permanente impulsada por la artista palentina Ana Marcos y el zaragozano Alfonso Villanueva a través del estudio 3Dinteractivo y que pasa a formar parte del patrimonio institucional como un conjunto artístico del siglo XIX generado con inteligencia artificial.

Esta «iniciativa pionera», como lo califican fuentes de la Delegación Territorial de la Junta en Palencia, amplía el concepto tradicional de museo y «abre nuevas vías para la creación, conservación y difusión del patrimonio digital, situando a la ciudad a la vanguardia de la innovación cultural». Se trata de un espacio tridimensional accesible desde cualquier parte del mundo que incluye recorridos y visualizaciones en 3D, así como contenidos ampliados, textos y material complementario que profundizan en el proyecto, las obras y el proceso creativo asistido por inteligencia artificial. Aceptada recientemente como donación por la Junta de Castilla y León, la colección pasa a formar parte del patrimonio institucional como un conjunto artístico del siglo XIX generado con inteligencia artificial.

En concreto, la muestra está conformada por hasta 57 piezas generadas con inteligencia artificial que «reinterpretan estilos artísticos, elementos históricos y conceptos visuales de las obras originales que debían haber formado parte de la colección fundacional del Museo de Palencia en 1921 y que se perdieron», apuntan estas mismas fuentes. Asimismo, cada una de ellas está identificada mediante tecnología NFT, constituyendo un nuevo tipo de patrimonio digital «que expande los límites del arte y plantea nuevas reflexiones sobre su futuro en el siglo XXI».

Con MUSEO_IA, el de Palencia se convierte en el primer museo público de España en incorporar oficialmente una colección estable de obras generadas con inteligencia artificial, un «hito» en la integración de nuevas tecnologías dentro del patrimonio cultural. «Hay que resaltar que las obras fueron seleccionadas colectivamente por el público palentino, que participó durante la exposición temporal celebrada en 2023 en el Museo de Palencia», precisan desde la Delegación Territorial, al tiempo que aseveran que estas piezas «evocan memoria, testimonio y elementos simbólicos que conectan con el patrimonio desaparecido del museo y reivindican la necesidad de una institución que conserve no solo el pasado, sino también el futuro artístico de la provincia».

Reconocimientos

Durante el acto de inauguración se ha hecho también entrega del Premio F@IMP 2024-2025 al Museo de Palencia, galardón concedido por Avicom (International Committee for Audiovisual, New Technologies and Social Media) en la categoría de Mejor Investigación y Documentación. Este reconocimiento internacional, otorgado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), destaca proyectos que sobresalen por el uso innovador de tecnologías y prácticas multimedia en el ámbito museístico.

El premio F@IMP, con más de 30 años de trayectoria, fue anunciado oficialmente durante la ceremonia celebrada el pasado 15 de noviembre en Dubái en el marco de la 27 Conferencia General del ICOM 2025. Por último, cabe destacar que el proyecto MUSEO_IA recibió en 2023 el Premio Expone a la mejor exposición nacional, otorgado por la Asociación de Museología y Museografía de Andalucía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas
  2. 2 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  3. 3

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  4. 4

    Cronología: el soterramiento en Valladolid vuelve al mismo punto de hace 36 años
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6 Muere un hombre de 89 años tras ser atropellado en la CL-615 en Saldaña
  7. 7 Arrestan a una pareja en Valencia por las agresiones sexuales a la hija de seis años de ella
  8. 8 La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento
  9. 9

    Más de tres millones de puntos led en 541 arcos iluminarán desde este jueves la Navidad
  10. 10 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Museo de Palencia «reinterpreta» las obras perdidas de 1921 a través de la inteligencia artificial

El Museo de Palencia «reinterpreta» las obras perdidas de 1921 a través de la inteligencia artificial