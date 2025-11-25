El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rosana Largo recibe el primer premio en la categoría de Creatividad Cultural Artística de la Copa España Creativa 2025, este pasado fin de semana en Córdoba.

El Museo de los Cuentos de Paredes, primer premio en la Copa España Creativa

El centro, creado por Rosana Largo y que ya supera los 30.000 visitantes en tres años, obtiene el galardón en la categoría de Creatividad Cultural Artística

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:15

«Lo que busca el Museo de los Cuentos y la Ciencia es provocar esas cosquillas del corazón que reconcilian al adulto con su niño ... interior». Porque, tal y como expuso la artista Rosana Largo en Córdoba, la neurociencia explica que el cerebro al reír libera endorfinas que alivian el dolor, que refuerzan la memoria y que regulan el estrés. Y también subrayó que un niño puede reír cientos de veces al día, mientras que un adulto apenas lo hace unas pocas. Estos argumentos sobre la importancia de la risa y de volver a ser niños los utilizó para defender la candidatura del Museo de los Cuentos y la Ciencia de Paredes de Nava en la categoría de Creatividad Cultural Artística en la Copa España Creativa 2025.

