El Museo de los Cuentos de Paredes, primer premio en la Copa España Creativa

«Lo que busca el Museo de los Cuentos y la Ciencia es provocar esas cosquillas del corazón que reconcilian al adulto con su niño ... interior». Porque, tal y como expuso la artista Rosana Largo en Córdoba, la neurociencia explica que el cerebro al reír libera endorfinas que alivian el dolor, que refuerzan la memoria y que regulan el estrés. Y también subrayó que un niño puede reír cientos de veces al día, mientras que un adulto apenas lo hace unas pocas. Estos argumentos sobre la importancia de la risa y de volver a ser niños los utilizó para defender la candidatura del Museo de los Cuentos y la Ciencia de Paredes de Nava en la categoría de Creatividad Cultural Artística en la Copa España Creativa 2025.

Y Paredes de Nava logró el hito histórico de obtener el primer premio en su categoría de la Copa España Creativa 2025, un galardón que reconoce los proyectos que mejor integran arte, innovación y cultura para la transformación social y territorial. Rosana Largo defendió su proyecto, «su hijo» como ella muchas veces lo denomina cariñosamente, ante el jurado en Córdoba, acordándonse, como siempre, de los que creyeron en ella, como el alcalde de Paredes, Luis Calderón, o de Carmen Fernández Caballero, quien le guió hasta la villa paredeña. El Museo de los Cuentos y la Ciencia fue inaugurado en mayo de 2022 y ya supera las 30.000 visitas.

Este reconocimiento le fue otorgado durante la gala celebrada el pasado fin de semana en el Palacio de Congresos de Córdoba, en el marco de la décima edición del certamen, donde se presentaron dieciocho proyectos finalistas procedentes de todo el país.

Ampliar Todos los galardonados, en Córdoba.

En la gala, Rosana Largo presentó su proyecto con uno de sus icónicos vestidos-cuadro, pintado íntegramente al óleo. Con esta indumentaria, ella misma mostró uno de los espacios más singulares del museo, 'El Vestidor de los Cuentos'. «Lo hago porque creo que la indumentaria no es solo ropa, es un lenguaje, un puente entre la ciencia, el arte y la literatura», afirmó con orgullo. También quiso recordar cómo este museo era el trabajo de años y también de soledad, porque todo ha sido creado ella sola, sin un equipo detrás.

«Este premio no solo reconoce un proyecto, sino una convicción, que desde un pequeño municipio se puede transformar el futuro a través del arte, la imaginación y el conocimiento. Hemos demostrado que los cuentos también hacen ciencia, y que la cultura tiene el poder de dar vida a un territorio entero», expresó Largo tras recibir el galardón.