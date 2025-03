Las mujeres pintan de morado las calles y alzan la voz para reclamar una igualdad real

Esther Bengoechea Sábado, 8 de marzo 2025, 19:27 Comenta Compartir

'Ni una menos', 'Nos queremos vivas' o 'Ni un paso atrás en nuestros derechos' eran algunos de los mensajes que se podían leer este sábado en la manifestación que tiñó de morado el centro de Palencia. Desde Pío XII hasta la Plaza Mayor, con cánticos como «camina libre, camina segura», música de batukada y frases en pancartas o carteles para reivindicar los derechos de las mujeres. «Sigue habiendo una situación de desigualdad y salimos hoy con el lema 'Ni invisibles, ni calladas' porque el 80% de los contratos a tiempo parcial siguen recayendo en mujeres», advirtió Sonia Ordóñez, de la Plataforma por los derechos de las mujeres en Palencia.

Más allá del dato de los trabajos temporales, también arrojaron en la lectura del manifiesto en la Plaza Mayor, con la lluvia y bajo los paraguas o soportales, la cifra de que la brecha salarial en la provincia asciende al 19,4%, es decir que las mujeres cobran casi un 20% menos que los hombres. Y con los datos del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de octubre del año pasado subrayaron que ellas dedican el doble de tiempo que ellos a las tareas del hogar o cuidado de los mayores. «La doble jornada laboral, en el trabajo remunerado y en el no remunerado, sigue siendo una piedra que lastra nuestras aspiraciones de promoción en las empresas o nuestras pensiones de jubilación», señalaron a través del manifiesto, que concluyó al grito de 'Viva el feminismo', 'Viva la libertad', 'Viva el 8 de marzo'.

La artista Rosana Largo fue la encargada de escribir y leer el mensaje, dentro de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Palencia. Quiso la pintora subrayar que el 8M es una fecha que trasciende los calendarios, que va más allá de conmemoraciones y que es necesaria para reivindicar. Viajó en el tiempo para rescatar a Hypatia de Alejandría, que iluminó la antigua biblioteca con su sabiduría matemática y filosófica, pero también se detuvo en las madres y abuelas que «con manos callosas y corazones indomables, tejieron oportunidades para que hoy estemos aquí, reclamando un mundo más justo».

La importancia de la educación, en la que también se incidió desde la plataforma de mujeres de Palencia, es fundamental para avanzar hacia un mundo sin desigualdades entre hombres y mujeres. «Necesitamos reescribir las normas no solo en los libros de historia, sino en los gestos cotidianos. Comencemos desde la infancia, porque es ahí donde se construyen los cimientos de una sociedad más justa», argumentó Rosana Largo, ante las decenas de personas que acudieron a apoyar el día, la conmemoración y las reivindicaciones. «Reeduquemos nuestros hogares, porque cada conversación, cada mirada, es una semilla en el corazón de nuestras hijas e hijos. Enseñémosles que la igualdad no es un ideal lejano, sino una práctica diaria», aseveró. Y puso como ejemplo el patio del colegio, donde aún se puede escuchar 'juega como una niña' o que ciertos estudios 'no son para ellas'. O las carreras de Ciencias, que aún tienen un rostro masculino. «En el mundo laboral, las oportunidades aún encuentran trabas en el género», subrayó la artista.

En un lateral de la Plaza Mayor, Cruz Roja Palencia también participaba con unas mesas y repartiendo pegatinas (moradas, como no podían ser de otra forma) con el eslogan 'La igualdad no tiene edad'. La organización humanitaria ponía el foco en los puestos de liderazgo y en la presencia «escasa» de las mujeres en comparación con los hombres, a pesar de representar más del 50% de la población mundial. Y como ejemplo mostraban unos datos publicados por la ONU en octubre del año pasado, donde señalaban que solo 19 países cuentan con una mujer como jefa de Estado, mientras que 17 tienen una como jefa de Gobierno, «lo que significa que, de los 195 países reconocidos internacionalmente, solo el 10% están liderados por mujeres en estas posiciones». Lo mismo ocurre con los puestos de alta dirección del ámbito empresarial, ya que «en 2024, las mujeres ocupaban solo el 29% de los puestos de alta dirección en el sector tecnológico, y únicamente el 10,4% de los puestos de dirección general».

Dentro del marco del 8M, Cruz Roja Palencia señaló que trabajan por cubrir todas las necesidades que presentan las mujeres y que el año pasado se atendió de forma directa a 4.270 mujeres en la provincia, lo que supone el 58,2% del total de personas atendidas.

Por su parte, los sindicatos de CC OO y UGT conmemoraron juntos el Día Internacional de la Mujer y lo hicieron un día antes, el viernes, donde manifestaron que «es necesario adoptar medidas más eficaces para conseguir la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en nuestra sociedad». Se basaron en los datos de la EPA de 2024 en Castilla y León para denunciar que la brecha de género en la tasa de actividad se sitúa casi en un 10% (9,42% exactamente).

CC OO y UGT subrayan que en España se denuncian 14 violaciones y 55 agresiones sexuales cada día

Más allá de brechas salariales y laborales hicieron hincapié en la violencia machista, «en 2024, 48 mujeres han sido asesinadas por su pareja o expareja, dos de ellas en Castilla y León, y nueve menores por violencia vicaria». Y sin dejar números y datos, afirmaron que en España se denuncian 14 violaciones y 55 agresiones sexuales cada día.

El campus de Palencia también se unió el viernes con la lectura del manifiesto de la Red de Unidades de Igualdad de Universidades (RUIEGU) y con distintas actividades en torno a la mujer como un coloquio, una exposición ('Ellas florecen') y distintos talleres para ensalzar el papel de las mujeres a lo largo de la historia.

La Diputación de Palencia celebró los actos del Día Internacional de la Mujer en el Centro Cultural Provincial, donde se estrenó el último capítulo de la serie documental 'Mujeres Intrépidas', del palentino Alberto Arija y la productora Visual Creative. Ensalzando a la mujer rural y su labor en los pueblos a lo largo de los años, la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, destacó su papel como «un claro reflejo de todas las mujeres trabajadoras y luchadoras». Así, todos los municipios de la provincia se sumaron a los actos del 8M para clamar contra las desigualdades de hombres y mujeres y luchar por un mundo más justo.