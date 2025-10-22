El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel de la muestra.

La muestra de teatro de Paredes recibe un sello distintivo nacional

Organizada por el grupo local Aldagón, se celebrará desde este próximo domingo, 26 de octubre, hasta el sábado 13 de diciembre

J. Olano

J. Olano

Palencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:21

Comenta

Es el mejor festival de teatro aficionado de España 2025, según el sello con el que Escenamateur, entidad reconocida por el Ministerio de Cultura, acaba de distinguir a la Muestra Nacional de Teatro Aficionado Villa de Paredes de Nava, que alcanza este año la mayoría de edad. Se celebrará desde este próximo domingo, 26 de octubre, hasta el sábado 13 de diciembre, según ha detallado Arturo Sánchez, del grupo Aldagón de Paredes de Nava, organizador del festival.

«Son 18 años ya en los que hemos contado con más de 100 montajes de teatro aficionado, de los más destacados del ámbito nacional». Entre las novedades anunciadas, la muestra incorpora una apertura de más renombre, que será este domingo con Calema Producciones, que pondrá en escena 'Dicha y desdicha del juego y devoción de la Virgen'. La clausura el 13 de diciembre correrá a cargo de Teatro Urgente, que llevará a las tablas de Paredes un recital teatral, 'Orestíada', dirigida por Ernesto Caballero, que cuenta con el saldañés Pablo Quijano como ayudante de dirección.

En la programación a concurso se han seleccionado seis montajes de Palencia, Valladolid, Ciudad Real, Castellón y Madrid de entre más de un centenar de propuestas recibidas. Según la organización, la selección recoge comedias, dramas sociales y montajes históricos. Todas las funciones tendrán lugar los sábados a partir de las 20 horas en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique.

El alcalde de Paredes, Luis Calderón, y la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, han constatado que se trata de una cita ya consolidada con capacidad para dinamizar la localidad en torno al comercio y la hostelería. Además, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de las compañías las antiguas viviendas de maestros como espacio de alojamiento, lo que otorga comodidad y calidad al encuentro.

La muestra ha registrado ya la venta de 200 abonos. El bono para las ocho representaciones cuesta 30 euros; las entradas sueltas valdrán 5 euros para las funciones a concurso y 10 euros para las compañías profesionales (apertura y clausura). Los bonos ya se pueden adquirir y la venta de entradas sueltas online estarán disponibles desde el 23 de octubre en la web. La venta presencial se efectuará en la Oficina de Turismo y en taquilla una hora antes de cada función.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  3. 3

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  4. 4

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  5. 5

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  6. 6

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  7. 7 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  8. 8

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones
  9. 9

    Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras
  10. 10

    Calle rica, calle pobre: la diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La muestra de teatro de Paredes recibe un sello distintivo nacional

La muestra de teatro de Paredes recibe un sello distintivo nacional