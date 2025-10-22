La muestra de teatro de Paredes recibe un sello distintivo nacional Organizada por el grupo local Aldagón, se celebrará desde este próximo domingo, 26 de octubre, hasta el sábado 13 de diciembre

J. Olano Palencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:21

Es el mejor festival de teatro aficionado de España 2025, según el sello con el que Escenamateur, entidad reconocida por el Ministerio de Cultura, acaba de distinguir a la Muestra Nacional de Teatro Aficionado Villa de Paredes de Nava, que alcanza este año la mayoría de edad. Se celebrará desde este próximo domingo, 26 de octubre, hasta el sábado 13 de diciembre, según ha detallado Arturo Sánchez, del grupo Aldagón de Paredes de Nava, organizador del festival.

«Son 18 años ya en los que hemos contado con más de 100 montajes de teatro aficionado, de los más destacados del ámbito nacional». Entre las novedades anunciadas, la muestra incorpora una apertura de más renombre, que será este domingo con Calema Producciones, que pondrá en escena 'Dicha y desdicha del juego y devoción de la Virgen'. La clausura el 13 de diciembre correrá a cargo de Teatro Urgente, que llevará a las tablas de Paredes un recital teatral, 'Orestíada', dirigida por Ernesto Caballero, que cuenta con el saldañés Pablo Quijano como ayudante de dirección.

En la programación a concurso se han seleccionado seis montajes de Palencia, Valladolid, Ciudad Real, Castellón y Madrid de entre más de un centenar de propuestas recibidas. Según la organización, la selección recoge comedias, dramas sociales y montajes históricos. Todas las funciones tendrán lugar los sábados a partir de las 20 horas en el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique.

El alcalde de Paredes, Luis Calderón, y la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, han constatado que se trata de una cita ya consolidada con capacidad para dinamizar la localidad en torno al comercio y la hostelería. Además, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de las compañías las antiguas viviendas de maestros como espacio de alojamiento, lo que otorga comodidad y calidad al encuentro.

La muestra ha registrado ya la venta de 200 abonos. El bono para las ocho representaciones cuesta 30 euros; las entradas sueltas valdrán 5 euros para las funciones a concurso y 10 euros para las compañías profesionales (apertura y clausura). Los bonos ya se pueden adquirir y la venta de entradas sueltas online estarán disponibles desde el 23 de octubre en la web. La venta presencial se efectuará en la Oficina de Turismo y en taquilla una hora antes de cada función.