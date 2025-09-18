El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Patio de butacas, palcos y escenario del coqueto teatro Sarabia de Carrión de los Condes. Manuel Brágimo

Carrión programa el certamen nacional de teatro aficionado, que cumple 30 años

Ocho representaciones componen el cartel, que se desarrollará del 4 de octubre al 22 de noviembre en el teatro Sarabia, que en 2027 conmemora un siglo

J. Olano

J. Olano

Palencia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:52

Es un teatro de tipo burgués, inaugurado el 21 de septiembre de 1927, por lo que próximamente celebrará su centenario. En esas vísperas, el teatro ... Sarabia de Carrión de los Condes tiene todo preparado para celebrar un evento casi histórico también, pues son treinta ediciones las que alcanzará el Certamen Nacional de Teatro Aficionado del Camino de Santiago. Del 4 de octubre al 22 de noviembre, el telón se subirá para acoger una programación muy completa, con ocho obras seleccionadas entre las 65 que han aspirado a ser representadas en el teatro de Carrión. «Es una edición un poquito más especial y se ha hecho un esfuerzo importante en la selección de obras», señaló el alcalde de la localidad, Miguel Medina, quien explicó que este año se ha apostado por incluir alguna propuesta más musical y más cómica, atendiendo a los gustos del público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  2. 2

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  3. 3

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  4. 4

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  5. 5

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  6. 6

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  7. 7 La Semana de la Movilidad culminará el lunes con el cierre de la ZBE al tráfico
  8. 8

    Los 30 años de activismo en Valladolid de los detenidos por saltar al recorrido de La Vuelta
  9. 9

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  10. 10

    Repostería mexicana para resucitar a un clásico de las pastelerías en la plaza de Santa Cruz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Carrión programa el certamen nacional de teatro aficionado, que cumple 30 años

Carrión programa el certamen nacional de teatro aficionado, que cumple 30 años