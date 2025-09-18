Carrión programa el certamen nacional de teatro aficionado, que cumple 30 años

Es un teatro de tipo burgués, inaugurado el 21 de septiembre de 1927, por lo que próximamente celebrará su centenario. En esas vísperas, el teatro ... Sarabia de Carrión de los Condes tiene todo preparado para celebrar un evento casi histórico también, pues son treinta ediciones las que alcanzará el Certamen Nacional de Teatro Aficionado del Camino de Santiago. Del 4 de octubre al 22 de noviembre, el telón se subirá para acoger una programación muy completa, con ocho obras seleccionadas entre las 65 que han aspirado a ser representadas en el teatro de Carrión. «Es una edición un poquito más especial y se ha hecho un esfuerzo importante en la selección de obras», señaló el alcalde de la localidad, Miguel Medina, quien explicó que este año se ha apostado por incluir alguna propuesta más musical y más cómica, atendiendo a los gustos del público.

En esta trigésima edición se han recibido 65 propuestas, de las que se han seleccionado ocho compañías procedentes de toda España (Madrid, Sevilla, Cantabria, Toledo, Castellón, Alicante o Paredes de Nava) tras un proceso de elección «cada vez más intenso y difícil», ha trasladado el alcalde de parte de la organización.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación de Palencia, María José de la Fuente, que ha acompañado al alcalde de Carrión y al concejal de Cultura y también diputado Javier Villafruela en la presentación, ha destacado que se trata de «un esfuerzo de organización, un precedente ya a nivel nacional y una oferta cultural importantísima para nuestra provincia».

Ampliar La vicepresidenta primera de la Diputación, flanqueada por el alcalde de Carrión y el concejal de Cultura, presentan el certamen.

Todas las representaciones comenzarán a las 20:00 horas de los sábados desde el próximo 4 de octubre, cuando la asociación cultural La Gatera Trece de Madrid represente 'Doña Rosita la Soltera o el Lenguaje de las Flores. Le seguirá en la programación el 11 de octubre 'Seis, el musical', de la mano de la Asociación Cultural Musicales 3C (Tres Cantos, Madrid). El 18 de octubre, se pondrá en escena 'La Viña' con la Asociación Cultural Peraskenia Teatro (Talavera de la Reina, Toledo); el 25 de octubre, 'El Trastero', con la Asociación Cultural Amigos del Teatro (Castellón); el 1 de noviembre será el turno de 'Gente Estúpida' de Corocotta Teatro (Reinosa, Cantabria); el 8 de noviembre, de 'Sé Infiel y No Mires con Quién', de EscapARTEatro (Sevilla); el 15 de noviembre, 'El Pequeño Poni', del Grupo de Teatro Aldagón de Paredes de Nava; y el 22 de noviembre, 'Por el Ojo de la Cerradura', de la Compañía Internacional Teatro Rayuela (Santa Pola, Alicante). La clausura será el 29 de noviembre con 'Atrapadas en la Ofi', de la compañía profesional madrileña La Coja Producciones, una obra que está fuera del certamen pero dentro de la programación de la Red de Teatros de Castilla y León, según han explicado el alcalde y el concejal de Cultura.

En la pasada edición, el certamen contó con 220 abonados, más de la mitad de las 390 plazas que tiene el teatro. , todo un éxito dada la capacidad del Teatro (de 390 plazas). Los precios de abonos oscilan entre 25 y 30 euros para todo el certamen, con descuentos para menores de 25 años. En cuanto a los premios, el Ayuntamiento de Carrión repartirá en esta edición 3.700 euros además de trofeos y diplomas para categorías como mejor dirección, actores principales y de reparto y premio del espectador.

El alcalde de Carrión se ha congratulado del éxito del teatro en su municipio y prueba de ello es la escuela de formación, que funciona con 40 alumnos, de los que la mitad son niños.

La programación de la Red de Teatros para este semestre incluye también 'Escupir al cielo' (27 de septiembre), 'Vocal Express' (6 de diciembre), 'Garaje Malasaña' (13 de diciembre), 'Una Navidad de Circo' (20 de diciembre) y 'Alacasín' (29 de diciembre). Además, el teatro Sarabia funciona como cine cada viernes por la tarde a las 20 horas, en virtud de un convenio del Ayuntamiento de Carrión con los empresarios del cine Ortega de Palencia.

El Teatro Sarabia, inaugurado en 1927, se ha convertido en un símbolo cultural para la localidad y para la provincia. De titularidad municipal, el espacio artístico se ha modernizado en los últimos años en cuanto a sonido, iluminación y camerinos, si bien el Ayuntamiento tiene en proyecto la renovación de las butacas.

El Ayuntamiento de Carrión compró el teatro Sarabia en 1987 para reformarlo y rehabilitarlo, y lo hizo a través de la colaboración del Ministerio de Cultura, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia. El Ayuntamiento lo restauró y volvió a abrir sus puertas tras la rehabilitación en 1994, justo el año que comenzó el Certamen Nacional de Teatro Aficionado del Camino de Santiago, que este próximo mes cumple 30 años y que solamente ha parado en 2020 a causa de la pandemia.