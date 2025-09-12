El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una muestra filatélica como homenaje al trabajo de Luis González

La exposición en honor del que fuera presidente de la asociación palentina se puede visitar en el Casino hasta el 21 de septiembre

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:54

Es un homenaje formado por 24 vitrinas dobles, pertenecientes a siete expositores diferentes, colmadas de sellos y matasellos de la capital y de la provincia, ... junto con otras temáticas como el Camino del Santiago, el descubrimiento de América o distintos acontecimientos que cambiaron el mundo. El Casino acoge hasta el 21 de septiembre una exposición filatélica en honor a Luis González Rodríguez, palentino, natural de Osorno, que fue presidente de la Asociación Filatélica Palentina desde 2002 hasta 2023 y que falleció en noviembre del pasado año.

