Una muestra filatélica como homenaje al trabajo de Luis González

Es un homenaje formado por 24 vitrinas dobles, pertenecientes a siete expositores diferentes, colmadas de sellos y matasellos de la capital y de la provincia, ... junto con otras temáticas como el Camino del Santiago, el descubrimiento de América o distintos acontecimientos que cambiaron el mundo. El Casino acoge hasta el 21 de septiembre una exposición filatélica en honor a Luis González Rodríguez, palentino, natural de Osorno, que fue presidente de la Asociación Filatélica Palentina desde 2002 hasta 2023 y que falleció en noviembre del pasado año.

La muestra, que puede visitarse de 19 a 21 horas de lunes a viernes y de 12 a 14 sábados, domingos y festivos, parte de la Asociación Filatélica y Numismática de Palencia para reconocer su trabajo, tesón y constancia por sus dos pasiones, la filatelia y la provincia. Socio fundador de la asociación palentina en 1973, fue miembro de la junta directiva de la Federación de Castilla y León de Sociedades Filatélicas y nombrado mejor filatelista de Castilla y León en el año 2005.

Fue impulsor de varios sellos de la capital y de la provincia, como el aniversario de la Catedral, la primera universidad de España, el Fuero de Brañosera o el Puentecillas, además de conseguir una sede permanente para la asociación palentina, situada en el pasaje de la calle Eduardo Dato de Palencia.

«Queremos dar las gracias a Correos porque vamos a poder disponer de un sello especial para la ciudad de Luis, que va a estar a la venta junto con un sobre especial», afirmó el presidente de la Asociación Filatélica Palentina, Luis Sendino Hermosilla, quien mostró su entusiasmo por el recibimiento que había tenido la muestra filatélica en el Casino, que contó con muchísimo público en su pistoletazo de salida. «Luis ha trabajado para llevar el nombre de Palencia por toda España», agregó con orgullo.