La Montaña Palentina, un ejemplo de que es posible crecer desde lo rural

La Montaña Palentina atraviesa un momento dulce. Tras décadas marcadas por la pérdida de población y el declive del monocultivo del carbón, la comarca ha encontrado en la diversificación económica, la agroalimentación, el emprendimiento local y la colaboración público-privada nuevas herramientas para encarar el futuro con mucha esperanza.

El desarrollo de la comarca de la Montaña Palentina fue el centro del encuentro 'Palencia en futuro', organizado por El Norte de Castilla en la Biblioteca Pública de Aguilar de Campoo con el patrocinio de Galletas Gullón, la colaboración de Eurostyle Systems y el Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, y el apoyo del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

En este debate, empresarios y responsables municipales coincidieron en que el gran reto de la Montaña Palentina es «doblar la curva socio demográfica», en palabras del director corporativo de Galletas Gullón, Paco Hevia. «Si no hay gente, no hay futuro», resumió con rotundidad. Con más de 2.100 empleos y una facturación de 690 millones de euros, Gullón es el ejemplo más sólido de que la industria puede crecer en el medio rural. Gullón es un referente indiscutible en el sector de la agroalimentación de Castilla y León desde un municipio que no supera los 7.000 habitantes, es el ejemplo de que no hay que tener miedo a apostar por el medio rural, pero Hevia advirtió de que el reto ya no es atraer trabajadores puntuales, sino pobladores estables. «Para crecer de verdad necesitamos que la gente venga a vivir aquí», sostuvo.

El reto de la vivienda Uno de los principales problemas señalados en el encuentro fue la alta demanda de vivienda. Aunque hay oferta edificada, muchas viviendas están cerradas o en manos de herederos, lo que complica su salida al mercado. El mercado del alquiler tampoco es sencillo. «Tenemos mucha vivienda vacía que no se puede alquilar, y una demanda creciente», afirmó la alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega. Aguilar tramita unas 120 licencias privadas al año, todas con salida. Cervera, por su parte, vive un auge sin precedentes en solicitudes urbanísticas. Pero la promoción pública no puede competir con la privada. Por eso tanto Ortega como Ibáñez coinciden en que la solución pasa por combinar iniciativa pública y privada, y en buscar la complicidad de otras administraciones. Además sería necesario activar el mercado del alquiler y seguir trabajando en políticas de atracción de nuevos pobladores.

La alcaldesa de Aguilar de Campoo, María José Ortega, insistió en que los ayuntamientos, sin tener competencias directas en empleo, sí pueden ser facilitadores del crecimiento económico. Su municipio lo ha demostrado con agilidad administrativa ya que la licencia a la multinacional Eurostyle Systems se otorgó en solo cinco meses. «Eso es lo que tiene que hacer una administración: ser ágil, buscar sinergias, fidelizar al empresario», sostuvo. Hoy, Eurostyle, cuya actividad está enfocada a la fabricación de componentes para el sector de la automoción, factura 15 millones anuales y ha pasado de 20 a 95 trabajadores desde su llegada hace siete años a este municipio.

Víctor González, director de la planta aguilarense de Eurostyle, subrayó que el éxito empresarial va de la mano de las condiciones del entorno. «Necesitábamos un lugar bien comunicado y con gente comprometida. En Aguilar lo encontramos», señaló. Desde entonces, la planta ha pasado de 3.000 a 10.500 metros cuadrados. La automoción es un sector volátil, recordó, pero siguen sumando proyectos gracias a la fiabilidad que genera su trabajo y a un equipo multidisciplinar construido a base de formación interna y compromiso local.

Cervera de Pisuerga también está apostando por el emprendimiento. Su alcalde, Jorge Ibáñez, reconoció que los municipios pequeños no tienen margen para grandes inversiones, pero sí para acompañar iniciativas. «Tenemos que ser garantes de los servicios y nuestro principal reto es completar los servicios básicos, de saneamiento, abastecimiento, de recogida de basura. Ese es el día a día de los ayuntamientos», sostuvo. A partir de ahí, el alcalde se pregunta cómo puede un ayuntamiento que tiene que atender a 2.300 habitantes y 24 núcleos de población, favorecer el crecimiento. «La respuesta es ofertar lo que tenemos y tenemos una fortuna, la Montaña Palentina, el rincón más bonito de la provincia de Palencia y uno de los rincones más espectaculares de todo el país», asegura. Algo que este municipio con la tracción de Guardo a su izquierda y Aguilar de Campoo a la derecha aprovecha para hacer que todo el territorio de la Montaña Palentina sea atractivo vivir. Eso sí, sabiendo que su modelo es diferente, que lo suyo es la apuesta por la ganadería, por los servicios, por los pequeños negocios. «Estamos dando licencias en una o dos semanas. Tenemos claro que nuestro modelo pasa por apoyar a los emprendedores», afirmó. Una receta que está funcionando en un municipio que ha encadenado cuatro años de crecimiento poblacional y ha visto cómo muchos jóvenes regresan a abrir negocios.

La vivienda y las infraestructuras fueron otros de los temas clave abordados. Tanto Gullón como Eurostyle necesitan mejorar las conexiones logísticas. La conclusión de la A-73 entre Burgos y Aguilar es una prioridad. «Cada día entran y salen 120 camiones de nuestra planta. Necesitamos una vía directa para integrarnos en los corredores de transporte», remarcó Hevia. También mencionó como oportunidad la potenciación de la terminal de contenedores del puerto de Santander, donde ya hay una colaboración institucional activa para aprovechar la oportunidad que ha brindado la decisión de la empresa Boluda de traspasar los contenedores del puerto de Bilbao al puerto de Santander. «Es una oportunidad enorme para mejorar la logística de exportación de Gullón y de todas las empresas palentinas», sostuvo Hevia.

Una estrategia compartida En el encuentro Palencia en futuro, organizado por El Norte de Castilla en Aguilar de Campoo, los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo que apueste por el equilibrio entre lo económico, lo social y lo humano. La Montaña Palentina ha demostrado que es posible crecer desde lo rural, que la innovación y la industria no están reñidas con el entorno y que el compromiso colectivo de empresas, administraciones y ciudadanía es clave para construir un territorio competitivo y atractivo. Sin embargo, también quedó patente que el futuro no está garantizado sin una estrategia compartida que logre atraer y retener población, adaptar la formación a las necesidades reales del mercado y consolidar un ecosistema que permita a cada persona desarrollar su proyecto de vida sin abandonar su lugar de origen. En este contexto, los ponentes lanzaron un mensaje de optimismo, pero también de responsabilidad. La comarca está en un momento decisivo, con empresas que generan empleo, ayuntamientos activos, una red de servicios que mejora y un entorno natural privilegiado. Pero todo ese potencial solo se convertirá en realidad si se aborda con determinación el reto demográfico, se desbloquean infraestructuras clave como la A-73 y se amplía la oferta de vivienda y formación adaptada.

En el plano formativo, todos destacaron la importancia de adaptar los programas educativos a las necesidades del tejido productivo. Gullón colabora estrechamente con la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Cantabria para el diseño de ciclos de FP especializados. «Hemos conseguido módulos de mecatrónica, robótica o electrónica industrial. Todos los que se formen aquí tienen empleo garantizado», subrayó Hevia. Eurostyle ha apostado también por la formación interna y González reclamó más inversión pública en FP para generar técnicos que puedan quedarse en la comarca.

Aun con estos retos, el mensaje fue de optimismo. La Montaña Palentina tiene los ingredientes para crecer: entorno natural, calidad de vida, tejido empresarial y empleo. «La comarca irá bien si logramos atraer gente y generar diversidad», apuntó Hevia.

González hizo un llamamiento a la autoestima colectiva: «Tenemos que creérnoslo. Somos una comarca con industria potente, parajes únicos y calidad de vida»

El alcalde de Cervera aseguró que la Montaña Palentina sigue teniendo músculo y una dinámica fuerte que le permite encarar el futuro con optimismo: «el turismo ha crecido y los jóvenes se están quedando». Y Ortega apostó por transmitir que el medio rural es un lugar con futuro.

«El momento es de esperanza absoluta. Es necesario que la gente se lo crea» Paco Hevia, director corporativo Galletas Gulllón El director corporativo de Galletas Gullón, Paco Hevia, lanzó un mensaje de optimismo. En un momento en que el medio rural pelea por mantener su población y atraer nuevas oportunidades, Hevia aseguró que la comarca está viviendo «un momento de esperanza absoluta» e hizo un llamamiento a empresas, administraciones y familias para «ser capaces de doblar la curva socio demográfica». Hevia reivindicó el presente como una oportunidad. «Se vive como nunca en la provincia, pero hay cierto pesimismo que no es cierto. Estamos en un gran momento y vamos a ir a mejor. Es necesario que la gente se lo crea». El gran reto, insistió, es revertir la tendencia demográfica. «La comarca irá bien si somos capaces de doblar la curva y empezar a crecer, atraer gente, que los que están se quieran quedar y los que se han ido, vuelvan». «Si queremos crecer de verdad, la gente tiene que venir a vivir aquí. Además de galletas necesitamos tejido social y empresarial, eso es lo sostenible».

«Necesitábamos un entorno cómodo, bien comunicado y Aguilar nos lo ofreció» Víctor González, Plant manager Eurostyle Systems Eurostyle Systems, especializada en componentes para el sector de la automoción, ha consolidado su presencia en Aguilar de Campoo siete años después de su llegada a la comarca. «Necesitábamos un entorno cómodo, bien comunicado y Aguilar nos lo ofreció», aseguró su Plant Manager, Víctor González. El respaldo del Ayuntamiento, que facilitó su instalación en cuestión de meses, fue clave para que la empresa eligiera un territorio hasta entonces ajeno a la industria del automóvil. Desde entonces el negocio no ha dejado de crecer. González subrayó que el compromiso del equipo humano y el entorno favorable han sido determinantes para que su sede matriz en Francia continúe apostando por Aguilar con nuevos proyectos. También animó a valorar el potencial de la zona. «Tenemos tejido industrial, calidad de vida y un entorno privilegiado. Es buen momento para que quienes se marcharon vuelvan. El teletrabajo y la apuesta de empresas como la nuestra lo hacen posible».

«El medio rural también es un lugar para crecer profesionalmente» María José Ortega, alcaldesa de Aguilar de Campoo. María José Ortega lanzó un mensaje claro a los profesionales más cualificados asegurando que el medio rural también es un espacio lleno de oportunidades donde desarrollar una carrera profesional. Ortega hizo un llamamiento a médicos, docentes, técnicos y otros perfiles especializados que suelen optar por destinos urbanos, para que reconsideren su elección y valoren el potencial de territorios como la Montaña Palentina. «Queremos que sepan que aquí también pueden crecer profesionalmente», afirmó. Ortega defendió que vivir en el medio rural no implica renunciar a los servicios ni a las posibilidades de desarrollo y que apostar por esta comarca es apostar por un entorno con calidad de vida, entornos naturales excepcionales y una comunidad que acoge con compromiso los nuevos proyectos. Mirando al futuro, la regidora expresó su deseo de que la Montaña Palentina se convierta en «la tierra a la que volver y donde vivir porque hay oportunidades».

«El emprendimiento es nuestro modelo de crecimiento» Jorge Ibáñez, alcalde de Cervera de Pisuerga. Jorge Ibáñez reivindicó el papel del emprendimiento como pilar clave del desarrollo económico de su municipio y del conjunto de la Montaña Palentina. «Tenemos claro que el modelo de Cervera pasa por apostar por el emprendimiento», subrayando que la localidad ha sabido mantener una economía basada en la diversidad de pequeños negocios y servicios. «Cervera siempre ha apostado por una multiplicidad de emprendedores que prestaban sus servicios, y eso es lo que seguimos potenciando», señaló, convencido de que las nuevas iniciativas están construyendo un tejido productivo más resiliente y con capacidad de generar oportunidades duraderas. Pese a reconocer que el futuro de la provincia es complejo, con una baja densidad de población y zonas que han perdido capacidad de retorno, el alcalde defendió que la Montaña Palentina sigue teniendo «músculo». Con más de 20.000 habitantes entre las comarcas de Guardo, Cervera y Aguilar, aseguró que «esta comarca tiene aún mucha batalla que dar».