Un misterioso benefactor reparte sobres con dinero en el pueblo palentino de Villarramiel 02:29 María Luisa Mas muestra el sobre recibido en su casa de Villarramiel, junto al esposo de otra 'agraciada'. / Foto y vídeo: Antonio Quintero Casi una veintena de vecinos han recibido 50, 70 y hasta 100 euros con mensajes como 'la princesa de la casa' MARCO ALONSO Palencia Miércoles, 13 marzo 2019, 19:07

Los residentes de Villarramiel están atónitos: desde hace una semana, un benefactor anónimo ha estado dejando sobres con dinero en los buzones o bajo la puerta de las casas.

Desde el pasado miércoles, casi una veintena de vecinos han recibido sobres con 50, 70 o 100 euros, señala alcaldesa Nuria Simón. «Estamos todos perplejos y expectantes. No sabemos de dónde puede venir este dinero, ni quién es el benefactor ni su intención», dijo Simón.

Algunos recibieron billetes en un sobre marrón. Otros, además del dinero, tenían mensajes con los nombres y las direcciones, y frases como «la princesa de la casa», acompañada de un corazón.

Sin embargo, muchos de los vecinos de la localidad están desconfiando de este altruismo anónimo y están personándose con los billetes en la Guardia Civil o al banco para ver si los billetes son auténticos. La respuesta ha sido afirmativa.

«Es un tema de conversación, pasando por la risa, la preocupación, la perplejidad», agrega la alcaldesa mientras atiende a periodistas y curiosos ante una expectación inusitada. No podemos decir si los vecinos son beneficiarios o afectados, no sabemos con qué intenciones se hace y, la gente a veces está desconfiando», destacó la regidora que también bromeó afirmando que estos hechos anecdóticos están contribuyendo a que la localidad alcance fama nacional e internacional, no sólo por su cecina, sino porque «ahora también nos dejan 50 euros en los buzones», conclue Nuria Simón.