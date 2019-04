¿Misterio en el Monte el Viejo? Casa en el Monte el Viejo en la que se oyen voces. / El Norte Un grupo aficionado capta voces y ruidos extraños en pruebas psicofónicas que han realizado en una vivienda abandonada Lunes, 8 abril 2019, 19:26

Amante del misterio, de pequeño veía a Jiménez del Oso en la televisión. Luego leía Año Cero, y actualmente sigue a Iker Jiménez. A raíz del programa Expediente 13 de Acup Radio, que conduce junto a Sergio Polanco y Raúl Illana, «otros dos locos como yo», José Antonio Aguado ha escrito 'Camino Oculto', un libro sobre misterios en Palencia. En ese libro, relata, por ejemplo, una historia que pone el vello de punta: la de la 'casa de los duendes', como llaman a una vivienda deshabitada que hay en el Monte el Viejo y en la que han hecho pruebas psicofónicas.

«La casa da mal rollo. Comentan que, en 1930, un pastor llamado Juan, encargado del ganado que había allí junto con otros compañeros, veía que las cabezas estaban desapareciendo y hablaban de que todo era producto de duendes y brujas. Ellos vivían allí, el dueño les había dejado la vivienda y al lado había un establo. Se fueron porque no aguantaban más y la casa quedó abandonada hasta que decidió comprarla una familia. Un tiempo después fallecieron todos, se quedó deshabitada otra vez, y otra familia que la compró, también murieron todos», señala José Antonio Aguado antes de centrarse en las pruebas que allí han realizado.

«Nos acercamos a una ventana y nos dijimos que allí había algo, el estómago se revolvía, como que nos decían que fuéramos allí. Decidimos colocar allí la grabadora protegida dentro de una caja para aislarla de ruidos exteriores y grabamos once minutos. Nos alejamos y volvimos, estuvimos por las estancias y bien, hasta llegar a la misma habitación, allí teníamos la misma sensación de incomodidad. Hicimos la ronda de preguntas, con medio minuto de pausa, y en un momento dado noto como que algo me pellizca. Se ve en el vídeo que hago un movimiento brusco y pregunto que quién me ha tocado, pero no cayó nada encima de mí ni mis compañeros estaban cerca», incide José Antonio Aguado.

«Era septiembre, y con todo ese material nos fuimos a Acup. Allí, en la primera grabación, ya limpia, en la ventana suenan como disparos, voces graves y sonidos extraños. Y en la ronda de preguntas nos salen dos nombres, Josu y Elena. Un año antes, otro grupo de investigadores llamado Misterio Norte estuvieron allí haciendo un programa de radio en directo para Murcia y uno de los nombres que registraron fue el de Elena. Cuando pregunto que quién me ha tocado, se oye una voz fuerte que dice «y el brazo para matarte». En otra de las preguntas nos dicen «calla, es un secreto», y en otra pregunta, cuando decimos que quién está con nosotros, sale «Iván y José» y que «sí, están todos en paz», apunta José Antonio Aguado.

«La segunda visita se ha hecho hace veinte días. Yo encuentro un testigo que asegura haber visto a una persona vestida de época deambular por la casa. Él había pinchado la rueda de la bici, la estaba cambiando y vio a la señora un momento. Hay varias personas que han comentado que, según bajan del Monte el Viejo, la han visto también por las ventanas de la casa», asegura Aguado, que hace hincapié en cómo, en esa segunda ronda de preguntas que han hecho, al decir que si están todos en paz, una voz dice «no, van para dentro». En otra cuestión, si tienen algo que contarles, se escucha «no, ven, tú».

José Antonio Aguado finalizó en el mes de febrero su libro, que se puede comprar en Amazon, pero también se puede pedir a través de las librerías. «Mi hija está escribiendo un libro de fantasía desde hace un año y yo escribí el libro por una apuesta, a ver quien lo terminaba antes. Ahora estoy con el segundo, ya tengo 56 páginas», comenta este apasionado del misterio, que en su libro 'Camino Oculto' cuenta otra historia en Huérfanos Ferroviarios.

«Allí han sucedido tres muertes. Franco inauguró el internado y a los 16 años, una chica de 16 años fue asesinada en uno de los baños de la segunda planta. Su nombre era Inés, y al año siguiente, allí se suicidó su mejor amiga, de la que no hay nombre. En los años 80, una chica, Lorena, se lanzó desde la azotea ya que sufría bullying. Dimos una vuelta por allí e hicimos pruebas en algunos sitios. En una ronda de preguntas, en una de ellas preguntamos que si había alguien allí, que cómo se llamaba, y en un susurro se oye Ana, no tuvimos que limpiar la grabación para oírlo. Al hacer otra pregunta, se movió una hoja del periódico y no había nada de corriente. ¿Será Ana la segunda víctima?», se pregunta José Antonio Aguado.