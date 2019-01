Miriam Andrés: «Salgo a ganar con mayoría, porque Palencia necesita políticas muy fuertes» Miriam Andrés, entre Fernández Vara y Tudanca, el viernes en su presentación como candidata a la Alcaldía de Palencia. / Antonio Quintero La candidata del PSOE a la Alcaldía recalca sus similitudes con Fernández Vara y resalta que el compromiso con sus paisanos es su nexo PILAR ROJO Palencia Sábado, 26 enero 2019, 14:18

Hace meses que ya anunció que repetiría como candidata del PSOE a la Alcaldía de la capital, pero ayer Miriam Andrés tuvo su puesta de largo en un acto electoral que marcó el inicio de la carrera hacia los comicios de mayo y en el que estuvo arropada por el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

–Este acto electoral es el inicio de la carrera electoral hacia la Alcaldía. ¿Cómo vive esta etapa?

–Con mucha ilusión y la serenidad de haber hecho un trabajo de oposición responsable en el que hemos adquirido mucho conocimiento de lo que necesita la ciudad. Pero sobre todo lo vivimos como la puesta de largo de las grandes líneas de las propuestas que van a pivotar nuestro programa. Queremos empezar a ilusionar en tiempos tristes.

–Parte usted con el apoyo de uno de los grandes barones del PSOE, ¿es un comienzo de lujo?

–Guillermo es un espejo donde mirarme, uno de los grandes ejemplos del socialismo. Yo le he elegido para esta puesta de largo porque tenemos mucho en común, él empezó por mucha gente que se había tenido que marchar de Extremadura, con idea de reivindicar su tierra, y ha devuelto en estos años a la ciudadanía su espacio. Tiene mucho en común con la política que yo quiero para los ciudadanos de Palencia.

–Usted apoyó a Susana Díez y se enfrentó a Pedro Sánchez y a Tudanca. ¿Tendrá el apoyo del partido o se verá en cierta situación de desamparo?

–Estoy convencida de que me apoyan, más con Luis Tudanca, que participa en esta presentación y con el que tengo mucho en común para ofrecer, él a nivel autonómico y yo local. Las discrepancias se deben mantener mientras está el proceso de Primarias abierto, pero luego se debe remar en la misma dirección y hablar de los intereses de la ciudadanía, sin mirarnos el ombligo.

–Hágame una breve radiografía de cómo ve la ciudad de Palencia.

–Veo una ciudad apagada, que no termina de arrancar, que ha carecido del liderazgo en el que tiene que estar Palencia. No queremos ser más que nadie, pero estamos cansados de contar menos que los demás. Estamos seguros de que Palencia necesita un cambio urgente para cambiar la inercia. El año pasado se fueron 263 habitantes de la capital, no se pueden seguir aplicando las mismas políticas a problemas enquistados desde hace tiempo.

–¿Cuáles pueden ser las soluciones?

–Tienen que pasar por el empleo, por planes de empleo dirigidos a gente con cualificación, universitarios o FP. Tenemos que apostar por nuestros sectores estratégicos, la agroalimentación y el turismo, también por nuestro campus. Tenemos un espacio para que los investigadores no se tengan que ir, también hay que apostar por espacios más cuidados y aprovechados. Tampoco se puede dejar sin protección a familias que están saliendo de la crisis.

–¿Qué posibilidades reales tiene de llegar a la alcaldía?

–Lo dirán las urnas, pero hace cuatro años estuvimos a muy pocos votos del noveno concejal. Creo que Palencia sí que va a hacer una apuesta por el cambio. Nosotros aspiramos a que en estos cinco meses la gente que quiere un cambio se sienta representada por el PSOE, desde planteamientos moderados intentar buscar soluciones.

–Serán unos comicios de pactos, según se augura. ¿Está abierta a esta política de acuerdos?

–Yo salgo a intentar ganar con una mayoría, porque creo que la ciudad necesita políticas fuertes, pero si Palencia entra en un escenario de fragmentación política, nos sentaremos con quien consideremos y hablaremos. La gran falta de esta legislatura ha sido un equipo de gobierno que no ha asumido que no está en mayoría y ha carecido de diálogo y de políticas de consensos.

–Desde que se proclamó candidata hace meses, ha podido usted pensar en su equipo...

–No hemos llegado a esa fase, habrá nuevos nombres y también personas que ya han trabajado.

–Si Miriam Andrés llega a ser alcaldesa, ¿qué es lo primero que va a hacer?

–Recorrer todas y cada una de las empresas de esta ciudad para conocerlas de primera mano, convocar la Mesa por el Empleo Local, que no la del Diálogo Social, en la que también está metida la universidad, y hacer un diagnóstico real de la ciudad para empezar a trabajar en políticas que den solución al grave problema del empleo y de la despoblación.