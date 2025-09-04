14 millones para modernizar 2.510 hectáreas de los regadíos del Canal de las Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta Los 220 regantes beneficiados por esta actuación contarán con un nuevo y moderno sistema de riego para disminuir la utilización de agua

La Junta de Castilla y León va a aportar 14,3 millones de euros para las obras correspondientes a la segunda fase del proceso de modernización y consolidación de los regadíos del Canal de las Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta, que, ubicado en la provincia de Palencia, permitirá dotar de un nuevo y moderno sistema de riego a una superficie de 2.510 hectáreas.

En concreto, este proyecto, que permitirá disminuir la utilización de agua en un 20-25% y reducir los costes de producción en más de un 30% con respecto a zonas no modernizadas, sustituirá el riego por gravedad por uno por aspersión a demanda, incorporando sistemas de riego presurizado, gestión por telecontrol y el correspondiente sistema de comunicaciones y software.

Las actuaciones previstas dentro de esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto total 55,2 millones de euros al sumar a la aportación de la Junta (gestionada a través del ITACyL) la de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) y la de los propios regantes, van a beneficiar a 220 agricultores cuyas explotaciones se circunscriben a los municipios de Villaluenga de la Vega, Saldaña, Santervás de la Vega y Pedrosa de la Vega. Así se estableció en el convenio firmado por las tres partes y del que este jueves se ha dado cuenta en el Consejo de Gobierno.

Además de estos 14,3 millones de euros, la Junta también destinará otros 6 millones de euros a las futuras actuaciones derivadas de la infraestructura rural de la zona, o lo que es lo mismo, a la adecuación y construcción de caminos, acequias y desagües sin coste alguno para los regantes.

Primera fase

Este montante viene a sumarse a los casi 5,7 millones de euros que la Junta destinó para las primeras fases tanto de la modernización del regadío como de la infraestructura rural aparejada al mismo, lo que supone que, entre ambas fases, el Gobierno autonómico va a destinar a esta zona más de 26 millones de euros.

La intervención en la Comunidad de Regantes de las Vegas de Saldaña, Carrión y Villlamoronta se incluye dentro del objetivo comprometido por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco de iniciar esta legislatura actuaciones de modernización o transformación de regadío en 30.000 nuevas hectáreas.