El menor que mató a su padre a puñaladas en San Juanillo asume cinco años de internamiento

Palencia Miércoles, 17 de septiembre 2025

Izan, el menor que en la tarde del 11 de enero de este año apuñaló hasta la muerte a su padre en plena calle Eras del Bosque de la capital palentina, en el barrio de San Juanillo, tras la pelea desatada entre la madre del joven y la actual compañera sentimental del progenitor, de 55 años y que trataba de separar a ambas mujeres, ha asumido este miércoles en el Juzgado de Menores una pena de cinco años de internamiento en régimen cerrado en el Centro de Menores Zambrana de Valladolid y tres años después de libertad vigilada por un delito de asesinato con el agravante de parentesco. Lo ha hecho después del acuerdo al que ha llegado en la vista (la comparecencia previa fue en julio) su abogado con la Fiscalía y con la acusación particular, que ejerce la que era pareja del fallecido en el momento de los hechos representada por el letrado Diego Prádanos Niño, que ha hecho reserva de acciones civiles.

La pena asumida por Izan, que ha declarado en el juicio a través de videoconferencia desde el Centro de Menores Zambrana de Valladolid, donde lleva interno desde el pasado 13 de enero, es la máxima que recoge el Código Penal y la Ley de Responsabilidad del Menor para un menor de 15 años, edad que tenía Izan en el momento de los hechos. La acusación particular ha conseguido también la declaración de indignidad para suceder de Izan, que no podrá heredar de su padre.

El estremecedor suceso tuvo lugar sobre las 14:00 horas del 11 de enero de este años, después de que el fallecido, Juan, un albañil gallego, aparcase con su actual pareja a la altura del número 11 de la calle Eras del Bosque de Palencia, que es donde vivió con su expareja y su hijo Izan, el único que tienen, hasta que se separaron, tiempo antes de la pandemia. Una separación muy conflictiva que requirió incluso de la intervención policial y que acabó con una orden de alejamiento del padre de Izan respecto de la madre del menor. «Esa orden caducó en 2020 o 2021», apuntaba en su día el anterior subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel.

Según relataban algunos vecinos, la madre del menor y expareja de la víctima llegó también en un coche y aparcó al lado, se bajó y empezó a golpear por detrás el coche donde estaba Juan y su actual pareja, conminándoles a que se fueran de allí. «Debían tener problemas por el tema del dinero», apuntaban algunos vecinos. Tras recriminar la madre de Izan la presencia allí del padre del menor y de su actual pareja, una mujer de habla portuguesa, esta última se bajó del vehículo y se enzarzó en una pelea con la expareja de Juan.

El hombre de 55 años salió del coche y trataba de separarlas cuando irrumpió en la calle Izan, que estaba viendo lo que pasaba desde la ventana y bajó de la casa, llevando las manos atrás, como ocultando algo. Sacó entonces un cuchillo de cocina de grandes dimensiones y empezó a apuñalar a su padre por la espalda, primero en el cuello y luego varias veces seguidas más. La víctima comenzó a tambalearse y a intentar zafarse de su hijo hasta que cayó desplomado por las escaleras de entrada al edificio número 8, situado enfrente de donde viven Izan y su madre.

