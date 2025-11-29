El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un menor herido tras el atropello a un jabalí

El accidente se produjo a escasos kilómetros de Astudillo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:57

Una menor, de 6 años, ha tenido que se atendido por los servicios sanitarios de emergencias tras un accidente de tráfico ocurrido en la carretera autonómica P-405, que une la capital palentina con la provincia de Burgos. El siniestro ha ocurrido en el kilómetro 19, en las proximidades de la localidad de Astudillo.

La sala de operaciones del servicio de emergencias 112 de Castilla y León recibió la comunicación del accidente en torno a las 20:53 horas de ayer sábado. En la llamada se solicitaba asistencia médica para una niña que había resultado herida, después de que el vehículo en el que viajaba hubiese colisionado con un jabalí.

El 112 trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Palencia y a los servicios de emergencias sanitarias de Sacyl (Sanidad de Castilla y León), que enviaron los recursos médicos necesarios para atender a la menor, que presentaba dolor en el pecho.

