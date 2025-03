«Si el médico se involucra, puede hacer mucho por mejorar la salud sexual de las mujeres»

La importancia de la salud sexual de las mujeres, centrada en cuatro grupos minoritarios como obesas, discapacitadas, transexuales y pacientes que han padecido un cáncer ... ginecológico, reunió a más de 150 profesionales del sector en el Hospital Río Carrión de Palencia en el V Congreso de la Sociedad Norte de Contracepción. Ginecólogos, médicos de Atención Primaria, matronas o psicólogas debatieron sobre salud sexual y reproductiva de estos grupos de mujeres. «Los derechos sexuales reproductivos se consideran derechos humanos y todos debemos velar por ellos», afirmó este viernes María Guerrero, ginecóloga del Hospital de Burgos y presidenta de la Sociedad Norte de Contracepción, formada por Castilla y León, Asturias y Cantabria. «Es una sociedad comprometida con la salud sexual de las mujeres y todo los que las envuelve. Aúna profesionales de todos los ámbitos que trabajan con la mujer. La salud sexual es fundamental en el desarrollo de las personas», agregó.

Durante este congreso también se abordaron otros temas como si influyen las leyes en el trabajo diario de los sanitarios. «Las leyes nos regulan nuestra actuación y nos la limitan, a veces ayudan y otras, no. En el momento actual hay dos leyes que limitan nuestro trabajo diario, como la ley de salud sexual y reproductiva y la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ahí está escrito todo lo que se puede hacer, lo que no, en qué centros...», explicó la doctora Guerrero, quien añadió que «si el profesional está involucrado, puede hacer muchas cosas por mejorar la salud de las mujeres».

Sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo en la sanidad pública, desde la asociación argumentaron que se está haciendo una asistencia completa en Cantabria, Asturias y en algunas provincias de Castilla y León, «pero no en todas». En la provincia de Palencia no se está llevando a cabo y «según el convenio actual» se deriva a las pacientes fuera, concretamente a Madrid. «Nosotros consultamos porque nos parecía un problema el desplazamiento de estas mujeres tan lejos y nos dijeron que era un tema de gestión y a nivel político, y que no dependía de los propios profesionales», explicó Ana Álvarez, presidenta del congreso y profesional del servicio de Ginecología del Hospital Río Carrión, quien agregó que dentro de la plantilla del servicio, que asciende a dieciséis profesionales (están trabajando once), «hay muchos objetores».

Ampliar Participantes en el congreso, este viernes en el Hospital Río Carrión. Marta Moras

«Tenemos dos leyes que limitan la vida y la muerte, la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y la eutanasia. Es verdad que hay profesionales que se declaran objetores de conciencia. Ellos no llevan a cabo esas prácticas, pero existen otros profesionales que asumen ese trabajo», advirtió la doctora Guerrero.

Este quinto congreso, bajo el título 'Se hace camino al andar', quiso poner el foco en las mujeres de grupos minoritarios «que son importantes y les hemos querido dar relevancia». Los distintos perfiles que se trataron se abordaron a través de cuatro grupos distintos de trabajo, con profesionales especializados en cada uno de ellos, que dieron sus puntos de vista y opiniones para ampliar los conocimientos.

Desde el congreso se señaló que la obesidad es un problema de salud pública, que es progresivo y que hay que tratar desde las primeras edades, a la vez que se incidió en que cada vez hay más herramientas para perder peso, más por salud que por estética. «La obesidad se puede interponer en las relaciones personales y sexuales, creando nuevos problemas», afirmó la doctora Guerrero.

Sobre la discapacidad analizaron que esta podía ser muy diversa, ya que podía ser física, mental, leve o grave. Estas mujeres, en su desarrollo personal, quieren relacionarse y tener una salud sexual plena y sin riesgos, de transmisión o de embarazo. Este viernes se abordaron las limitaciones que tienen para llevar a cabo unos tipos de tratamientos anticonceptivos y también para llevar una vida satisfactoria.

También hubo espacio para un grupo de trabajo multifuncional de Burgos y Palencia para personas transexuales. Desde la asociación valoraron muy positivamente el cambio legislativo que había habido para las personas transexuales. «Ha sido muy importante porque antes había unas exigencias sobre cómo hacer un diagnóstico de discordancia de género. Tenían que entrar en unos parámetros de valoración de salud mental para iniciar un tratamiento médico y la ley nos dirigía los pasos a dar. Con los cambios legislativos, una persona, para declararse como discordancia de género, no necesita pasar por ninguna consulta de salud mental».

Sobre las pacientes de cáncer ginecológico, reconocieron que estaban representadas sobre todo con el de tumor de mama o de ovarios, que puede tener un impacto duro no solo a nivel reproductivo, sino por las técnicas quirúrgicas y que les tengan que quitar (una mama, los ovarios...) y «pierden el sentir femenino». Sin olvidarse de que los tratamientos pueden tener un impacto futuro a nivel cardiovascular, óseo o de su salud sexual.

«Ginecología y unidad mamaria tienen un apoyo muy importante con un abordaje completo del tratamiento con psicólogas», analizó la doctora Guerrero, que reconoció que no en todas las provincias y en todos los centros se puede dar el mismo servicio. «En el hospital de Palencia hay dos psicólogas que están muy implicadas en Oncología, vienen a los comités y siguen a las pacientes. Hay un abordaje muy amplio», afirmó, por su parte, la doctora Álvarez.

La jornada además incluyó mesas informativas a la entrada del propio congreso sobre métodos anticonceptivos, vacunas contra el virus del papiloma o talleres para que los profesionales practicasen sobre cómo poner un DIU (dispositivo intrauterino).