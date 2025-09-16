El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente Mañueco conversa con varios alumnos en Villamuriel en presencia de la consejera de Educación, Rocío Lucas, a la izquierda.

El presidente Mañueco conversa con varios alumnos en Villamuriel en presencia de la consejera de Educación, Rocío Lucas, a la izquierda. Jcyl

Mañueco inaugura el curso con la demanda de Villamuriel de implantación del Bachillerato

El presidente anuncia 7,5 millones de euros para contratar maestros adicionales de Lengua y Matemáticas en cursos de Primaria

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:14

La mañana arrancaba con el bullicio habitual de un instituto que inicia un curso, pero en el IESO Canal de Castilla ese primer alboroto tomó ... la forma de una jornada con dos lecturas distintas: por un lado, la institucional -la inauguración oficial del curso escolar 2025-2026 en Castilla y León- y, por otro, la reivindicativa, con una protesta de vecinos a las puertas del centro.

