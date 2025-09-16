Mañueco inaugura el curso con la demanda de Villamuriel de implantación del Bachillerato

La mañana arrancaba con el bullicio habitual de un instituto que inicia un curso, pero en el IESO Canal de Castilla ese primer alboroto tomó ... la forma de una jornada con dos lecturas distintas: por un lado, la institucional -la inauguración oficial del curso escolar 2025-2026 en Castilla y León- y, por otro, la reivindicativa, con una protesta de vecinos a las puertas del centro.

A las 11:00 horas, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presidió el acto oficial en el gimnasio del centro, presentado por el director del IESO Canal de Castilla, Carlos González. La apertura combinó una mesa redonda sobre el papel de los centros educativos -con la participación de dos antiguos alumnos del instituto, Ángela Rodríguez y Francisco Alcalde, y de dos alumnos de cuarto curso de la ESO, Bruno Vicario y Alba Alonso- y la intervención institucional que, a juicio del Gobierno regional, marca las prioridades educativas para el nuevo curso.

Dentro del gimnasio, Mañueco destacó el liderazgo educativo que atribuye a Castilla y León y situó las medidas anunciadas como respuesta a la necesidad de reforzar áreas clave del aprendizaje. El presidente de la Junta anunció una dotación de 7,5 millones de euros para la contratación de maestros adicionales con el objetivo de permitir desdobles en las asignaturas de Lengua y Matemáticas en cursos de Primaria considerados cruciales para la formación del alumnado. Ese montante y esa finalidad fueron subrayados por la Junta como pieza central de los refuerzos para este curso.

Las referencias a políticas precedentes y a programas ya en marcha ocuparon buena parte de la intervención. Mañueco recordó la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, el reparto de libros gratuitos que alcanza a cerca de 100.000 alumnos, la existencia de un bono infantil de 200 euros para actividades extraescolares con más de 30.000 solicitudes registradas y el incremento en el número de profesionales, cifrado en torno a un 5% (unos 36.000), así como la reducción de la tasa de interinidad por debajo del 7%.

También vinculó la apuesta por la Formación Profesional al crecimiento del número de alumnos y a la empleabilidad que, en su exposición, sitúa a la FP como una salida eficaz hacia el empleo. Estas medidas y cifras formaron parte de la exposición del presidente sobre el estado y las prioridades del sistema educativo regional.

Previo a la presentación institucional, Mañueco realizó un paseo por las instalaciones del instituto, donde saludó y conversó con varios alumnos y profesores. Ese contacto directo con la comunidad educativa del centro sirvió de telón a la insistencia del jefe del Ejecutivo en que «las aulas no son solo estudiar y aprobar, también es entenderse y ayudarse», y en la idea con la que cerró su intervención, que las acciones emprendidas son «hechos, no promesas». En el acto también se puso en valor la digitalización de aulas y las inversiones para modernizar centros, elementos que, según el presidente, complementan la estrategia educativa de la Comunidad.

El alcalde de Villamuriel, Roberto Martín, agradeció la celebración en su municipio y aprovechó la presencia institucional para reclamar con voz pública un estudio «claro» sobre la implantación del Bachillerato en el IESO Canal de Castilla. «Somos un pueblo que sigue creciendo y donde queremos tener más jóvenes. Creo que es de justicia que en este Instituto se haga un estudio claro sobre la implantación del Bachillerato. Vamos a trabajar para que eso sea posible pronto», afirmó el regidor durante el desarrollo del acto, subrayando la convergencia entre el interés municipal por retener población joven y la reivindicación vecinal mostrada a la puerta del centro.

La mesa redonda previa aportó testimonios de distintos colectivos vinculados al instituto. Dos antiguos alumnos, que repasaron la evolución del centro y su influencia en la localidad, y dos estudiantes de 4.º de la ESO que representaron la voz del alumnado actual. Estas intervenciones, moderadas desde la dirección del centro, reforzaron el mensaje de que la vida escolar conecta con el proyecto comunitario de Villamuriel y con la necesidad de ofrecer itinerarios formativos que permitan a los jóvenes estudiar y permanecer en el entorno más próximo.

En el exterior del centro, junto al tránsito de familias y docentes, cerca de cuarenta vecinos se concentraron con pancartas para reclamar la implantación del Bachillerato en Villamuriel, exigir más medios para los bomberos de la comunidad y mostrar su rechazo al presidente autonómico con peticiones de dimisión.

La protesta a las puertas sirvió también para recordar que las medidas y anuncios, por relevantes que sean, encuentran en el territorio un marco de recepción desigual: mientras la Junta pone sobre la mesa recursos y cifras orientadas al refuerzo educativo, vecinos y autoridades municipales inciden en la necesidad de adaptar la oferta formativa a las características y demandas locales -en este caso, la posibilidad de introducir Bachillerato- y en la exigencia de mejorar servicios esenciales, como los cuerpos de extinción de incendios.

Al término del acto, y con la declaración formal de inauguración del curso escolar 2025-2026 por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, en Villamuriel quedó la imagen de un pueblo colocado por unas horas en el mapa de la política educativa autonómica. Para el IESO Canal de Castilla, la jornada supuso la conjugación de la exposición pública de medidas regionales y la reafirmación local de una demanda concreta, ampliar la oferta educativa para que los jóvenes dispongan de más alternativas formativas sin necesidad de desplazarse fuera del municipio, como ahora hacen fundamentalmente hasta la capital palentina.

En el balance final, las decisiones anunciadas por la Junta -entre ellas la partida de 7,5 millones de euros para reforzar Lengua y Matemáticas en Primaria- marcan una senda de intervención estatal en el sistema educativo, pero la respuesta ciudadana en Villamuriel evidencia que la aplicación de esas políticas reclama, además del presupuesto, diagnósticos y planes que atiendan a la realidad particular de cada localidad.