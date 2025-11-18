Localizado el vecino desaparecido el pasado viernes en Palencia
Ha sido encontrado en Dueñas en buen estado de salud
Palencia
Martes, 18 de noviembre 2025, 14:57
La Guardia Civil ha localizado al mediodía de este martes al vecino de Palencia desaparecido desde el pasado viernes 14 de noviembre en la localidad de Palencia.
Esta persona fue localizada en buen estado de salud en Dueñas cuando una patrulla de la Guardia Civil comprobó su identidad.
Tras ser trasladado al Cuartel de Dueñas, esta persona quedó bajo la custodia de una fundación de la capital palentina.