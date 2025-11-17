Buscan a un hombre de 42 años desaparecido desde el pasado viernes en Palencia Mide 1,70 metros de estatura, tiene complexión delgada, calvicie parcial, pelo moreno y ojos marrones

El Norte Palencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:11 Comenta Compartir

La Policía Nacional trabaja en la búsqueda de un hombre de 42 años desaparecido desde el pasado viernes en Palencia, según ha difundido la Asociación SOS Desaparecidos en sus redes sociales.

Carlos S. M. V. mide 1,70 metros de estatura, tiene complexión delgada, calvicie parcial, pelo moreno y ojos marrones.

Mientras, continúa la búsqueda George Dan Romila, el hombre de 46 años y nacionalidad rumana desaparecido desde el pasado 26 de agosto en Venta de Baños cuando se disponía a acudir a su puesto de trabajo. La Guardia Civil le ha buscado durante todo este tiempo pero hasta el momento sin resultado.