UGT y CC OO llaman a los trabajadores de Palencia a movilizarse en el Primero de Mayo Julián Martínez (UGT), Luis González y Juan Carlos González (CC OO) presentan la jornada del 1 de mayo. / El Norte La manifestación partirá mañana a las 12:30 horas del Parque del Salón bajo el lema '+Derechos, +Igualdad, +Cohesión, primero las personas' J. OLANO Palencia Lunes, 29 abril 2019, 22:00

Una llamada a la movilización, «porque si no estamos en la calle, lo vamos a tener difícil. Los trabajadores no se deben relajar». Así se mostró ayer Luis González, secretario provincial de CC OO, para invitar a los palentinos a participar en la manifestación del Día del Trabajo, que partirá mañana a las 12:30 horas del Parque del Salón para discurrir por la Calle Mayor y terminar en la Plaza Mayor. '+Derechos +Igualdad +Cohesión, primero las personas' es el lema elegido por los sindicatos UGT y CC OO para la manifestación, una cita para la que ambos sindicatos exigieron también al nuevo gobierno que garantice las políticas sociales, laborales y que acabe con los recortes «instalados ya con el pretexto de la crisis, pero eso ya no vale, es tiempo de recuperar derechos», señaló González. La derogación de la reforma del Pacto de Toledo, la necesidad de que las pensiones se vinculen al IPC y que no se discutan en cada cambio de gobierno, la derogación de la Ley Mordaza y la vuelta a una sanidad y a una educación «públicas y con garantías» fueron algunas reivindicaciones de los dos sindicatos mayoritarios, ayer en la convocatoria de la manifestación de mañana.

«También es necesario romper con el techo de gasto, suavizar el artículo 135, que hace daño a las corporaciones locales, la reforma presupuestaria del sistema contributivo, «y que los recursos salgan de quienes más tienen», añadió Luis González y suscribió Julián Martínez, secretario provincial de UGT. «Debemos recuperar los derechos perdidos, y avanzar hacia una mayor igualdad porque la mujer sigue siendo el perfil más precario de las jornadas laborales parciales. «Es preciso recuperar el estado del bienestar, así como acabar con los salarios de miseria que son hambre para hoy y más hambre para mañan», señaló Martínez. Argumentaron que España está ocho puntos por debajo de la media europea en presión fiscal» y abogaron por revocar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para que la externalización de servicios por parte de las empresas «sirva para ganar competitividad y especialización».