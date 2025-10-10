Le juzgan por robo con violencia y detención ilegal a un camarero con discapacidad

El Juzgado de lo Penal de Palencia celebra el próximo día 16 la vista contra un hombre a quien el Ministerio Público acusa de los ... delitos de robo con intimidación en casa habitada, detención ilegal, lesiones leves y resistencia a la autoridad y solicita para él, respectivamente, penas de cinco y tres años, multa de 300 euros y ocho meses de prisión. La Fiscalía, que aprecia en el acusado la agravante de abuso de autoridad, le pide también una responsabilidad civil de 350 euros.

Los hechos que serán juzgados se iniciaron sobre las 4:00 horas del 21 de septiembre de 2023, cuando un camarero de un establecimiento hostelero estaba cerrando y entró a comprar tabaco un cliente habitual que conocía de la discapacidad del trabajador. El camarero se fue para su casa cuando cerró el bar y el acusado, que le estaba esperando, le siguió hasta que llegó al barrio de San Antonio de Palencia. Entró en el portal donde vivía el camarero y le agarró por detrás, amenazándole como si llevase un objeto punzante en la mano. Después le cogió por el cuello de la camisa y le metió en el portal, le empujó contra la pared y le sacó del bolsillo trasero del pantalón 25 euros, quitándole también una linterna y un reloj.

Según el escrito del Ministerio Público, el acusado le pidió más dinero que no tenía, por lo que le obligó a subir a su casa. La víctima abrió la puerta e intentó cerrarla, pero el acusado se lo impidió, entró en el domicilio y no encontró dinero. A continuación pidió al camarero que le diese ropa, llenando tres bolsas, y le dijo que cogiera la tarjeta de crédito porque iban a sacar dinero de un cajero. Salieron del domicilio con dirección hacia el cajero y, cuando llegaron, la víctima le dijo que no tenía la tarjeta, obligándole el acusado a volver a por ella a su casa. El camarero se negó y forcejearon, pasó un coche y la víctima, que sufrió heridas leves, pidió ayuda. Se dio aviso a la Policía Nacional, que intervino, resistiéndose el acusado.