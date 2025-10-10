El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Sede judicial en el antiguo edificio del Banco de España. Manuel Brágimo

Palencia

Le juzgan por robo con violencia y detención ilegal a un camarero con discapacidad

La Fiscalía pide para el acusado, que siguió y abordó a la víctima en su portal, ocho años y ocho meses de prisión y multa de 300 euros

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:03

Comenta

El Juzgado de lo Penal de Palencia celebra el próximo día 16 la vista contra un hombre a quien el Ministerio Público acusa de los ... delitos de robo con intimidación en casa habitada, detención ilegal, lesiones leves y resistencia a la autoridad y solicita para él, respectivamente, penas de cinco y tres años, multa de 300 euros y ocho meses de prisión. La Fiscalía, que aprecia en el acusado la agravante de abuso de autoridad, le pide también una responsabilidad civil de 350 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
  2. 2

    El viaducto de los Tramposos avanza a buen ritmo... 15 años después de la fecha en que debía terminarse
  3. 3

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  4. 4

    Las familias de un colegio de educación especial denuncian la «mala calidad» de la comida del comedor
  5. 5 Tiendas y supermercados que abrirán en Valladolid el lunes 13 de octubre
  6. 6

    José Luis Vázquez dimite «para no distraer» la ambición electoral del PSOE de Castilla y León
  7. 7

    Un motorista recurre al menos dos multas de la ZBE por la información «confusa» del Ayuntamiento
  8. 8

    La nueva ordenanza ciclista y del patinete no conllevará multas hasta enero
  9. 9 El hotel donde se celebrará la boda de Stella Banderas, reconocido con un prestigioso galardón
  10. 10

    El ferretero que fue acuchillado y quemado vivo en una bañera por su exnovio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Le juzgan por robo con violencia y detención ilegal a un camarero con discapacidad

Le juzgan por robo con violencia y detención ilegal a un camarero con discapacidad