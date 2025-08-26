El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una clienta es atendida en la tienda de alimentación de Fuentes de Nava. Marta Moras
Palencia

La Junta refuerza el comercio rural con hasta 5.000 euros para asegurar el abastecimiento

La convocatoria articula cinco líneas de apoyo económico, con especial atención a localidades sin tiendas o con una sola

Almudena Álvarez

Almudena Álvarez

Palencia

Martes, 26 de agosto 2025, 07:28

En los pueblos más pequeños de Castilla y León, donde los vecinos ya no tienen tienda y conseguir una barra de pan o un litro ... de leche puede implicar recorrer kilómetros, el mantenimiento del comercio local es mucho más que una cuestión económica y convertirse en un servicio esencial.

