La Junta refuerza el comercio rural con hasta 5.000 euros para asegurar el abastecimiento

En los pueblos más pequeños de Castilla y León, donde los vecinos ya no tienen tienda y conseguir una barra de pan o un litro ... de leche puede implicar recorrer kilómetros, el mantenimiento del comercio local es mucho más que una cuestión económica y convertirse en un servicio esencial.

Para responder a esta necesidad creciente, la Junta de Castilla y León ha abierto una nueva convocatoria de ayudas agrupadas en el Cheque Comercio Rural, que tiene como objetivo incentivar la apertura y el mantenimiento de establecimientos en pueblos pequeños y que contempla cinco líneas de ayuda para garantizar el abastecimiento básico y fomentar la permanencia o apertura de pequeños negocios.

«Son unas ayudas pegadas al territorio, diseñadas tras escuchar a los vecinos y alcaldes de los pequeños municipios», sostiene el delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, que defiende esta convocatoria como una herramienta con impacto real.

Para ello las subvenciones se dirigen a municipios de hasta 1.000 habitantes y, en algunas líneas, incluso a localidades con menos de 200, e incluyen incentivos que van desde los 2.000 a los 5.000 euros para financiar desde gastos corrientes y reformas hasta la compra de vehículos de reparto o la implantación de tiendas en bares y teleclubs. «Hay pueblos donde lo único que queda es el teleclub, y si conseguimos que además puedan vender productos de primera necesidad, damos un paso muy importante», explica Rubio Mielgo.

Cinco cheques para cinco necesidades

Las ayudas se articulan en torno a cinco modalidades que responden a distintas situaciones del comercio rural. El Cheque Comercio Rural Permanencia, por ejemplo, está dotado con hasta 2.000 euros y va destinado a sufragar gastos corrientes (personal, cuotas de la seguridad social, autónomos, suministros…) en negocios ubicados en localidades de hasta 200 habitantes donde solo existe un establecimiento comercial. La ayuda puede solicitarse hasta el 1 de octubre y cubre gastos realizados desde octubre de 2024.

En segundo lugar, el Cheque de Apertura ofrece hasta 5.000 euros para emprendedores que decidan abrir una tienda en municipios de menos de 1.000 habitantes donde no exista ninguna. La intención es revertir el cierre progresivo de comercios en estas zonas, donde el relevo generacional y la despoblación amenazan la viabilidad de este tipo de negocios.

La tercera línea es el Cheque Reforma, que contempla hasta 2.000 euros para modernizar o adaptar establecimientos existentes en pueblos de menos de 1.000 habitantes. Se trata de facilitar la mejora de instalaciones, accesibilidad o equipamiento, y también puede pedirse hasta el 1 de octubre.

El cuarto tipo de ayuda, el Cheque Vehículo, subvenciona con hasta 5.000 euros la compra de furgonetas o coches destinados a la venta ambulante o al reparto de productos de primera necesidad. Esta modalidad responde a una realidad muy presente en la provincia como señala el delegado de la Junta, ya que la dispersión geográfica hace inviable mantener un comercio fijo en cada núcleo, pero sí es viable llevar el comercio hasta el cliente. «Muchas veces además del comercio físico, los propietarios se dedican a la venta ambulante para hacer rentable el negocio y a la vez ofrecen un servicio que es fundamental en los pueblos que no lo tienen», reflexiona Rubio Mielgo.

La última modalidad, y una de las más innovadoras, es el Cheque Centros de Ocio y Convivencia dotado con 3.000 euros. Esta ayuda permite a bares o teleclubs convertirse parcialmente en pequeños comercios, instalando una estantería donde se vendan productos básicos como aceite, pan o arroz. Esta opción se dirige a pueblos de hasta 200 habitantes sin ningún otro punto de venta. Rubio cita el ejemplo de Meneses de Campos, donde el teleclub ya vende huevos y productos de uso diario. «Son soluciones imaginativas que permiten mantener el servicio sin necesidad de abrir una tienda convencional», sostiene.

Estas subvenciones, resueltas a finales del año pasado, beneficiaron a 83 pueblos con un montante global de 249.000 euros

En este contexto el delegado territorial destaca el éxito de las ayudas concedidas a establecimientos de ocio, esos bares rurales y teleclubs situados en municipios y pedanías de menos de 200 habitantes que contribuyen a mantener la vida social de los pueblos más pequeños. Estas ayudas, resueltas a finales del año pasado, beneficiaron a 83 pueblos de la provincia con un montante global de 249.000 euros.

Para el delegado territorial, no hay duda de que estas ayudas han permitido dar oxígeno a negocios que, especialmente en invierno, apenas pueden sobrevivir con los cinco cafés que sirven al día. «El bar es tan importante como el consultorio médico en muchos pueblos, es el centro de reunión, el lugar donde se socializa», recuerda Rubio.

Ahora, con la posibilidad de incluir una tienda en ese espacio, se busca una doble rentabilidad, social y económica. Además, la Junta considera que estas políticas tienen un efecto multiplicador, ya que no solo facilitan el abastecimiento, sino que también pueden atraer nuevos vecinos, al asegurar servicios básicos que muchas veces deciden el arraigo o el abandono del medio rural.

Con todo, el delegado de la administración autonómica en Palencia está convencido de que la respuesta a esta nueva convocatoria será alta. «Esperamos que se agote el presupuesto. Si es necesario, ya está prevista una ampliación», asegura, mientras recuerda que las ayudas pueden consultarse y tramitarse a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, y son compatibles con otras subvenciones siempre que no cubran los mismos gastos.