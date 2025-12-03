El juicio por el fallecido en 2020 en accidente laboral en Tariego, visto para sentencia

El Juzgado de lo Penal de Palencia ha dejado este martes visto para sentencia el juicio contra un hombre para quien el Ministerio Público solicita ... una pena de un año de prisión por un presunto delito de homicidio imprudente, y otro año de cárcel por un presunto delito contra los trabajadores, en relación con el accidente laboral ocurrido el 6 de febrero de 2020 en Tariego de Cerrato, cuando un hombre de 42 años, B. C. S., falleció tras ser arrastrado por una cinta transportadora y sufrir un fuerte traumatismo en la cabeza que le ocasionó una fractura en la base del cráneo en un centro de reciclaje situado en el polígono industrial de esa localidad.

La Fiscalía de Palencia, que modificó su escrito de calificación, pide además para el acusado, propietario de la empresa, una responsabilidad civil, junto con la empresa, de 120.000 euros más intereses para el padre y los tres hermanos de la víctima.

Los hechos se remontan a las 16:00 horas de ese día, cuando una llamada alertó al 112 de la necesidad de asistencia para un trabajador de dicho centro de reciclaje, B. C. S., vecino de Dueñas, que estaba inconsciente. Al parecer, la alarma la dieron unos hombres que paseaban por las inmediaciones de la planta de reciclaje de escombros para zahorras artificiales, situado a un kilómetro de Tariego de Cerrato.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, bomberos del Parque de Palencia, una UVI móvil y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Venta de Baños, que atendió al herido y que confirmó finalmente su muerte.

Durante el juicio, el acusado hizo hincapié en la responsabilidad del trabajador en el accidente.