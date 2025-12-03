El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Edificio del Juzgado de lo Penal. Marta Moras

El juicio por el fallecido en 2020 en accidente laboral en Tariego, visto para sentencia

El fiscal pide dos años y 120.000 euros para el propietario del centro de reciclaje donde murió la víctima tras ser arrastrada por una cinta

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:54

Comenta

El Juzgado de lo Penal de Palencia ha dejado este martes visto para sentencia el juicio contra un hombre para quien el Ministerio Público solicita ... una pena de un año de prisión por un presunto delito de homicidio imprudente, y otro año de cárcel por un presunto delito contra los trabajadores, en relación con el accidente laboral ocurrido el 6 de febrero de 2020 en Tariego de Cerrato, cuando un hombre de 42 años, B. C. S., falleció tras ser arrastrado por una cinta transportadora y sufrir un fuerte traumatismo en la cabeza que le ocasionó una fractura en la base del cráneo en un centro de reciclaje situado en el polígono industrial de esa localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, a los 60 años de edad
  2. 2 Herido un trabajador de 29 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4

    El carnicero que vino a Valladolid por amor
  5. 5

    Un hombre con el que intimó en Instagram estafa 14.500 euros a una mujer
  6. 6

    El antiguo rastro que animaba los domingos en la zona de copeo de Valladolid
  7. 7

    Triplica la tasa de alcohol y provoca un accidente en el Paseo de Zorrilla
  8. 8

    Empiezan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  9. 9

    Adiós al carrusel navideño de la plaza de San Andrés por carecer de permiso municipal
  10. 10 Facua acusa a la DGT de favorecer un «fraude masivo» con las balizas V-16

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El juicio por el fallecido en 2020 en accidente laboral en Tariego, visto para sentencia

El juicio por el fallecido en 2020 en accidente laboral en Tariego, visto para sentencia