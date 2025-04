Juan Pajares y Alicia Diago se imponen en la carrera del Día de Castilla y León

Adrián García González Palencia Miércoles, 23 de abril 2025, 19:50 Comenta Compartir

Las calles de Palencia vibraron este miércoles con la Carrera y Marcha Popular del Día de Castilla y León, que reunió a más de 600 personas en el Paseo del Salón en una jornada en la que el deporte fue la excusa perfecta para defender la inclusión. Palencia organizó por segundo año consecutivo esta prueba, que combina deporte y unión y que viene siendo habitual en otras de las provincias de Castilla y León durante el día de la comunidad.

La cita, organizada por la Junta de Castilla y León, destinó sus beneficios en esta segunda edición de la prueba a la Federación Plena Inclusión Castilla y León. Los participantes pudieron inscribirse de manera gratuita para apoyar a cada una de las entidades participantes, y además, estuvo habilitada la opción del 'dorsal 0' para donar cantidades económicas para la causa. En el caso de Palencia, las entidades partícipes fueron Adecas, Aspanis, Ataces, Fundación San Cebrián y Villa San José, todas con una importante labor en favor de las personas con discapacidad intelectual.

La carrera, con un recorrido urbano de 4,6 kilómetros, arrancó a las 11:00 horas y dejó nombres propios en lo más alto del podio. Juan Pajares Calvo fue el más rápido con un tiempo de 13:15, seguido de Manuel Andión Rey (13:38) y de Jorge Medina (13:52). El atleta de Corriendo por Palencia dominó con claridad la carrera desde el pistoletazo inicial, con un ritmo intenso durante todo el recorrido. Después de cruzar la línea de meta en cabeza tras la primera vuelta, no bajó el ritmo y completó el circuito una vez más a un altísimo ritmo para coronarse como ganador de la prueba.

«El circuito es muy bonito y siempre me encanta correr en Palencia. Es un placer participar en iniciativas de este tipo. Tenía intención de salir fuerte y hacer una carrera rápida. Nadie me ha seguido y he intentado mantener el ritmo hasta el final. El año pasado no pude estar y este año no me lo podía perder. Correr por los demás y poder ayudar a los demás en carreras solidarias es un gusto para cualquier corredor», señaló Juan Pajares.

En la categoría femenina, Alicia Diago Ortega se impuso con claridad (15:05) tras un gran recital por las calles de la capital. La corredora completó la primera vuelta en cabeza y supo gestionar su ventaja para cruzar la línea de meta en primera posición. En el podio, estuvo acompañada por Marta Medina Meneses (15:45) y Lorena Blanco Palmero (16:35).

«Es una carrera muy corta, el tiempo ha sido buenísimo y hemos podido disfrutar mucho por el recorrido. He salido muy rápido porque en este tipo de carreras no puedes pensar mucho. El año pasado terminé en el podio en la primera edición, así que estoy muy contenta de haber podido ganar en esta segunda. Siempre es un gusto correr en iniciativas solidarias y siempre se nota en cuanto a participación y apoyo», subrayó Alicia Diago.

El evento, que también incluyó una marcha no competitiva de 2,3 kilómetros a partir de las 11:30 horas, se vivió en clave festiva y familiar. Desde corredores habituales hasta familias con niños, personas mayores o con movilidad reducida, todos encontraron su lugar en esta gran fiesta del deporte y la solidaridad. Una marcha con especial participación por parte de asociaciones palentinas como Aspanis o la Fundación San Cebrián.

La jornada concluyó con la entrega de premios para los vencedores en el podio situado en el Parque del Salón, reparto de bolsas del corredor, camisetas, avituallamiento, música y muchas fotos para el recuerdo. Todo ello, en una atmósfera de unidad y festividad en el día de Castilla y León que reflejó el verdadero espíritu del 23 de abril en Palencia.