IU-Podemos no logra apoyos suficientes para su moción sobre el Día contra la Violencia hacia la Mujer
El resto de los grupos políticos reprochan a la coalición izquierdista que la propuesta mezclaba aspectos ideológicos que no tienen que ver con los comportamientos machistas
Palencia
Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:53
Lo máximo que cosechó fue la abstención de Vamos Palencia. El resto fueron noes, por muy diferentes motivaciones, eso sí. Desde quienes se sentían vinculados ... al trasfondo de la moción, destinada a incrementar la protección de la mujer frente a la violencia machista, a quienes la tachaban de panfleto ideológico encaminado a ahondar en un enfrentamiento social entre hombres y mujeres.
IU-Podemos presentó una moción con motivo de la conmemoración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la que se pedía al Ayuntamiento de Palencia agilice el proceso de elaboración del Plan de Igualdad, implemente un Punto Violeta Permanente durante el año 2026, constituya una Unidad de Salud Sexual en el propio Consistorio también el próximo año e inste a la Junta de Castilla y León para que las mujeres vean efectivo su derecho a un aborto seguro y gratuito en la comunidad autónoma.
La moción recibió numerosas críticas por mezclar aspectos de diversa índole, como la situación de las mujeres en Gaza, el aborto o los cribados de las mamografías. El PSOE lanzó una contrapropuesta ajustada a las competencias del Ayuntamiento, pero IU-Palencia rechazó su incorporación al debate.
