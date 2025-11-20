El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El concejal de IU-Podemos, Rodrigo San Martín, en el pleno. Lucía Gil Maestro

IU-Podemos no logra apoyos suficientes para su moción sobre el Día contra la Violencia hacia la Mujer

El resto de los grupos políticos reprochan a la coalición izquierdista que la propuesta mezclaba aspectos ideológicos que no tienen que ver con los comportamientos machistas

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:53

Lo máximo que cosechó fue la abstención de Vamos Palencia. El resto fueron noes, por muy diferentes motivaciones, eso sí. Desde quienes se sentían vinculados ... al trasfondo de la moción, destinada a incrementar la protección de la mujer frente a la violencia machista, a quienes la tachaban de panfleto ideológico encaminado a ahondar en un enfrentamiento social entre hombres y mujeres.

