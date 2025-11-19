IU-Podemos defenderá en el pleno una moción contra la violencia hacia las mujeres La coalición pide un punto violenta permanente, un Plan de Igualdad en el Ayuntamiento y una Unidad de Salud Sexual en el ámbito municipal

El Norte Palencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:17

El grupo político municipal de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Palencia ha registrado una moción para su debate en el pleno municipal que se celebrará este jueves, en la que que recoge una batería de propuestas destinadas a la protección a las mujeres, con motivo de la conmemoración el 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En dicha moción, Izquierda Unida-Podemos hace referencia a los distintos escenarios de violencia, «desgraciadamente habituales», que enfrentan las mujeres en su día a día en los diferentes contextos de la sociedad debido a que, de acuerdo con el contenido del texto, «la violencia machista, violencia que va más allá de la violencia de género dentro de la pareja o expareja, aborda todas las violencias que se ejercen sobre las mujeres por el hecho de serlo: violencia sexual, psicológica, económica, institucional y un largo etcétera».

Además, destacan , desde IU-Podemos se recuerda que «2025 ha sido un año marcado por una gran cantidad de ejemplos que, desgraciadamente, evidencian la materialización de esta violencia ejercida sobre el 50% de la población«. Por ello desde la coalición izquierdista se manifiesta que «la violencia machista es un problema estructural y una verdadera violación de los derechos humanos que exige, para su reparación, en primer lugar, un reconocimiento de los derechos de las víctimas y, en segundo lugar, el desarrollo de una batería de políticas públicas financiadas y respaldadas con los recursos suficientes para hacerlas efectivas».

Izquierda Unida-Podemos buscará reunir los apoyos suficientes durante la sesión plenaria para que salga adelante esta moción en la que se recogen, como algunos de los puntos de acuerdo, «apremiar el proceso de elaboración del Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Palencia, implementar un Punto Violeta Permanente durante el año 2026, implementar una Unidad de Salud Sexual en el Ayuntamiento durante el año 2026 e instar a la Junta de Castilla y León para que las mujeres vean efectivo su derecho a un aborto seguro y gratuito en nuestra comunidad autónoma», entre otros.

El concejal y portavoz de Izquierda Unida-Podemos, Rodrigo San Martín, afirma que «esperamos desde el grupo Izquierda Unida-Podemos que esta moción salga adelante y sea aprobada por los grupos políticos que representan a la población palentina en el pleno. La violencia machista, en toda su amplitud, supone un riesgo para el 50% de la población, que son las mujeres, y es necesario abordar el problema de raíz desde las instituciones públicas, que son quienes tienen la potestad y la responsabilidad para desarrollar políticas públicas que frenen la violencia contra las mujeres,con la financiación y recursos suficientes para lograr que sean efectivas, y así conseguir reducir dicha violencia hasta su desaparición; sin olvidarnos de la importante tarea que tienen también estas instituciones de acompañar y proteger a las víctimas a lo largo de estos procesos que no son nada fáciles para ellas».