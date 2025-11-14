El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un coche de la Guardia Civil, a la entrada de Las Cabañas de Castilla.

Investigado por ocasionar daños en un tractor en un pueblo de Palencia

La víctima estaba labrando una tierra en Las Cabañas de Castilla y otra persona colocó unos tubos y un vehículo en la salida para que no pudiera marcharse y forcejearon

Palencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:04

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un varón de 34 años y nacionalidad española por la comisión de un supuesto delito de daños en un vehículo agrícola en Las Cabañas de Castilla, pedanía del municipio de Osorno.

Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima se encontraba labrando una de sus tierras, momento en el que una persona colocó unos tubos y un tractor en la salida de la misma, impidiendo así que pudiera abandonar el cultivo.

Tras estos hechos, el autor de los mismos accedió al vehículo agrícola en el que se encontraba la víctima y comenzaron a forcejear entre los dos, produciendo daños en el tractor.

Tras interponer la denuncia, la Guardia Civil procedió a investigar al autor de los daños poniendo en conocimiento del juzgado correspondiente los hechos ocurridos.

