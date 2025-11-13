Al menos ocho detenidos, entre ellos un menor, en una operación antidroga en Palencia La Policía Nacional ha practicado registros en distintos barrios de la capital, entre ellos San Antonio y el Campo de la Juventud

Ricardo Sánchez Rico Palencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:56

Efectivos de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Palencia han llevado a cabo durante la mañana de este jueves una operación contra el tráfico de drogas en la capital palentina que se ha saldado con al menos ocho personas detenidas, entre ellas un menor de edad.

El amplio dispositivo policial, con registros en varias viviendas, se ha llevado a cabo en distintos barrios de Palencia, entre ellos San Antonio y el Campo de la Juventud, sin que haya trascendido hasta el momento información oficial al respecto. Al parecer, la mayoría de las personas detenidas son de origen sudamericano, aunque entre ellas también hay de nacionalidad española, como el menor de edad.

En dichos registros practicados durante la operación, que sigue abierta, se han intervenido sustancias estupefacientes, siendo las personas detenidas trasladadas a dependencias de la Comisaría Provincial de Policía Nacional, a la espera de ser puestos a disposición judicial.