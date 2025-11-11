El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Investigado por contactar en Palencia con una menor de 13 años con fines sexuales

Los padres de la niña avisaron a la Guardia Civil del lugar de la cita en Guardo, donde dieron con el hombre, de 49 años y nacionalidad española y con antecedentes similares

Palencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:13

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un hombre de 49 años y nacionalidad española como supuesto autor de un delito de contacto mediante tecnología con una menor, de 13 años, con fines sexuales, lo que es conocido como 'child grooming'.

La víctima recibió varios mensajes a través de la una conocida red social, con el objetivo de concertar una cita con fines sexuales en la localidad de Guardo. Seguidamente, la víctima se lo comentó a sus padres, que decidieron quedar con esa persona para poder identificarla y avisar inmediatamente a la Guardia Civil.

Una vez localizada esta persona, una patrulla de la Guardia Civil le identificó, pudiendo comprobar que tenía antecedentes por hechos similares ocurridos años atrás, procediendo a su investigación como autor del delito.

