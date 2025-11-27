El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vehículo que conducía el conductor investigado. Policía Local Palencia

Palencia

Investigado por conducir ebrio, obstruir la prueba de alcoholemia y tener el carné retirado

La Policía Local imputa al conductor de 45 años tres presuntos delitos contra la seguridad vial

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:16

La Policía Local de Palencia ha investigado a un conductor de 45 años por tres presuntos delitos contra la seguridad vial. Los hechos tuvieron lugar el pasado martes, cuando una patrulla fue comisionada para localizar un vehículo cuyo conductor podría encontrarse bajo los efectos del alcohol. Minutos más tarde, los agentes encontraron el turismo y le dieron el alto en la calle Los Trigales, después de presenciar cómo lo indicado en el aviso era cierto.

Detenido el vehículo, el conductor, con evidentes síntomas de embriaguez, fue identificado y requerido para someterse a la prueba de detección de bebidas alcohólicas. La Unidad de Atestados de la Policía Local de Palencia intentó en varias ocasiones que el hombre completara la prueba sin éxito y, a pesar de ser informado de que obstruir la prueba de forma deliberada era constitutivo de un delito de negativa (art. 383 CP), el implicado mantuvo su actitud y no pudo obtenerse un resultado.

Asimismo, los agentes le imputaron un delito de conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas (art. 379. CP) en base a los hechos presenciados antes de darle el alto, reforzados por los síntomas externos mostrados posteriormente.

Por otro lado, durante la identificación se constató que el conductor tenía retirado el permiso por sentencia judicial durante más de dos años y hasta 2028. Por este hecho, al implicado se le imputa un delito de conducir un vehículo a motor tras haber sido privado definitivamente de él por decisión judicial (art. 384 CP).

El hombre de 45 años, acumula un amplio historial policial por hechos similares, fue informado de sus derechos como investigado y el vehículo que conducía fue retirado al depósito municipal. En los próximos días se someterá a un juicio rápido por cometer, presuntamente, tres delitos contra la seguridad vial.

