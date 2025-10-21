Intervenida una carabina de aire comprimido en el polígono de Dueñas

El Norte Palencia Martes, 21 de octubre 2025, 13:07 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Palencia ha intervenido una carabina de aire comprimido a una persona que se encontraba en las inmediaciones del polígono de Dueñas y que fue sorprendido por la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) preparando la zona para hacer uso del arma de aire comprimido.

Llevaba consigo también un tirachinas semiprofesional y la munición del mismo, estando prohibido para su uso. El instituto armado de Palencia recuerda que el mal uso de este tipo de armas de aire comprimido puede conllevar multas de 300,51 a 30.050,61 euros. Este tipo de infracciones están catalogadas como graves según el Reglamento de Armas.

La Guardia Civil incide en que no se puede usar ni exhibir armas de aire comprimido en zonas públicas, calles, parques o centros de trabajo. Y para su transporte, deberán ir desmontadas o dentro de sus cajas hasta el lugar donde se realicen las actividades de utilización debidamente autorizadas.