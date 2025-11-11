Identificados los autores de actos vandálicos en vehículos estacionados en Palencia Un vecino que presenció los hechos llamó a la Policía Nacional y una patrulla localizó a los autores en las inmediaciones

El Norte Palencia Martes, 11 de noviembre 2025, 14:33 Comenta Compartir

La Policía Nacional de Palencia ha identificado a los autores de los daños producidos en varios vehículos estacionados en la calle Pedro Romero de la capital. Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 1 de noviembre, cuando durante una noche de fiesta, varios jóvenes ocasionaron daños en los vehículos estacionados y rompieron varios espejos retrovisores de los turismos.

Estos jóvenes fueron observados por un ciudadano, mientras hacía un descanso de su trabajo, y presenció el paso de estos jóvenes para posteriormente oír golpes en los coches y ver como rompían a patadas los espejos retrovisores.

Estos jóvenes fueron localizados en la zona de ocio nocturno de Palencia gracias a la rápida intervención del ciudadano que llamó a la sala CIMACC 091 e informó a la policía sobre la vestimenta que llevaban ese ese momento.

En total se han producido daños en cuatro vehículos según denuncias recibidas en comisaría.

De todos estos hechos ha sido informado el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Palencia, al que han sido remitidas las diligencias instruidas en Comisaría.