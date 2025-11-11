El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

22 denuncias, 7 de ellas a adultos, por botellón en la calle el pasado fin de semana

La Policía Local insiste en la prohibición de que los clientes de los bares saquen la vía pública sus consumiciones si no se encuentran en veladores

El Norte

Palencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:16

La Policía Local de Palencia redobla esfuerzos para evitar la práctica del botellón en la ciudad. Los objetivos principales son evitar las molestias vecinales que produce, así como la basura que genera.

Durante el último fin de semana, el dispositivo realizado ha permitido detectar numerosas infracciones por consumo de alcohol en la vía pública en diferentes zonas. En concreto, tramitaron 22 denuncias por incumplir el artículo 36.3 de la Ordenanza Reguladora para la Promoción de la Convivencia y Prevención de las Drogodependencias del Ayuntamiento de Palencia. De la totalidad de las actas, 7 corresponden a adultos y 15 a menores de edad, cuyos padres han sido informados.

En cuanto a las bebidas, los agentes han requisado numerosas botellas que quedan custodiadas en Jefatura y pueden ser recuperadas, por mayores de edad y justificando su procedencia.

Asimismo, la Policía Local de Palencia ha recalcado la prohibición de que los clientes de los establecimientos de hostelería puedan sacar a la vía pública sus consumiciones si no se encuentran en veladores.

Este hecho es uno de los que más molestias por ruido genera entre los vecinos que conviven junto a estos negocios, destaca la Policía, que insiste en que seguirá prestando especial atención al consumo de alcohol en vía pública en beneficio de los vecinos y la limpieza de la ciudad.

