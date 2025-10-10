El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tani Bay corre con el balón entre los defensas de los Brussels Devils. Federación Española de Rugby

Los Iberians debutan con contundencia ante los Brussels Devils

El conjunto nacional se impone por 66-20 en La Balastera en el primero de los tres partidos de la Rugby Europe Super Cup

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:48

Comenta

Estreno soñado en Palencia para los Castilla y León Iberians. El conjunto español ha debutado este viernes en la Rugby Europe Super Cup con una ... contundente victoria por 66-20 frente a los Brussels Devils, en un partido que reunió a numerosos aficionados en las gradas del Estadio Municipal de La Nueva Balastera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiendas y supermercados que abrirán en Valladolid el lunes 13 de octubre
  2. 2 Tres heridos en accidentes en un intervalo de dos horas en Valladolid
  3. 3 Increpan a los activistas del encierro por Gaza entre saludos fascistas y vivas a Franco
  4. 4 Un menú diferente cada día con cocina de aprovechamiento en pleno barrio de La Rondilla
  5. 5 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  6. 6 Detenido un menor por huir y embestir a un policía con un patinete eléctrico
  7. 7 El hotel donde se celebrará la boda de Stella Banderas, reconocido con un prestigioso galardón
  8. 8

    Cae una red de ciberestafa para «robar a las abuelas» con un vallisoletano entre los detenidos
  9. 9

    La Guía del Cocido reúne 42 restaurantes en los que degustar este plato en Valladolid
  10. 10

    El asesino confeso de Teresa pide perdón a la familia «por el terrible acto que cometí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los Iberians debutan con contundencia ante los Brussels Devils

Los Iberians debutan con contundencia ante los Brussels Devils