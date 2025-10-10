Los Iberians debutan con contundencia ante los Brussels Devils
El conjunto nacional se impone por 66-20 en La Balastera en el primero de los tres partidos de la Rugby Europe Super Cup
Palencia
Viernes, 10 de octubre 2025, 22:48
Estreno soñado en Palencia para los Castilla y León Iberians. El conjunto español ha debutado este viernes en la Rugby Europe Super Cup con una ... contundente victoria por 66-20 frente a los Brussels Devils, en un partido que reunió a numerosos aficionados en las gradas del Estadio Municipal de La Nueva Balastera.
Desde el inicio, los Iberians impusieron un ritmo arrollador que dejó el duelo prácticamente sentenciado al descanso (38-6) tras una primera mitad brillante en ataque y sólida en defensa. En la segunda parte, el conjunto dirigido por Pedro de Matías mantuvo la intensidad y amplió su dominio con varias jugadas de gran nivel que encendieron al público palentino.
El triunfo confirma el excelente momento de forma del bloque castellano y leonés, que busca situarse entre los aspirantes al título europeo. La victoria deja además un gran sabor de boca en su estreno en Palencia, donde el ambiente fue de auténtica fiesta del rugby.
Los Iberians volverán a jugar en La Balastera el próximo 24 de octubre ante los Romania Wolves, en la segunda de las tres citas que acogerá la ciudad dentro de la competición internacional. El tercer y último compromiso de los Iberians será el 5 de diciembre ante los Bohemia Warriors.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión