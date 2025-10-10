Los Iberians debutan con contundencia ante los Brussels Devils

Estreno soñado en Palencia para los Castilla y León Iberians. El conjunto español ha debutado este viernes en la Rugby Europe Super Cup con una ... contundente victoria por 66-20 frente a los Brussels Devils, en un partido que reunió a numerosos aficionados en las gradas del Estadio Municipal de La Nueva Balastera.

Desde el inicio, los Iberians impusieron un ritmo arrollador que dejó el duelo prácticamente sentenciado al descanso (38-6) tras una primera mitad brillante en ataque y sólida en defensa. En la segunda parte, el conjunto dirigido por Pedro de Matías mantuvo la intensidad y amplió su dominio con varias jugadas de gran nivel que encendieron al público palentino.

El triunfo confirma el excelente momento de forma del bloque castellano y leonés, que busca situarse entre los aspirantes al título europeo. La victoria deja además un gran sabor de boca en su estreno en Palencia, donde el ambiente fue de auténtica fiesta del rugby.

Los Iberians volverán a jugar en La Balastera el próximo 24 de octubre ante los Romania Wolves, en la segunda de las tres citas que acogerá la ciudad dentro de la competición internacional. El tercer y último compromiso de los Iberians será el 5 de diciembre ante los Bohemia Warriors.