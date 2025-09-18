Castilla y León Iberians tendrá jugadores en propiedad y los cederá a los clubes al final de liga

Luis Miguel de Pablos Valladolid Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:17 Comenta Compartir

Nuevo paso de la franquicia de los Iberians, que este año desarrollará toda su preparación con sede en Valladolid para jugar sus partidos oficiales en Palencia, en el estadio de La Balastera, tal y como ha confirmado la Federación Española en la presentación que ha tenido lugar en la mañana de este jueves. Un proyecto que ha ido mutando desde su nacimiento, siempre auspiciado por la Junta de Castilla y León, y que ahora ya no requiere de jugadores de clubes de la comunidad para nutrirse. De hecho, el próximo viernes 10 de octubre se estrenará en tierras palentinas ante los Brussels Devils de Bélgica (19:00 horas) con diez jugadores de Castilla y León, seis de ellos de Valladolid (cinco del VRAC y solo uno procedente de El Salvador).

Ahí radica precisamente una de sus novedades, ya que los jugadores pertenecen a todos los efectos a la Federación Española (FER), y es el ente federativo el que cederá a estos jugadores a sus clubes en la recta final del campeonato. «Son jugadores que están a disposición de la federación española, que es quien marca las cargas, la recuperación, alimentación y es quien les controla. En momentos en los que se les pueda liberar, volverán a sus clubes para alimentar la liga y aumentar su nivel. La idea es que los ocho últimos partidos de liga, los clubes cuenten con sus plantillas actuales más estos jugadores liberados, de manera que no se vea desvirtuado ningún partido del campeonato. No queremos que pierdan ese sentimiento de pertencia de club, de hecho tienen que estar vinculados para poder jugar la liga», asegura Juan Carlos Martín Hansen, presidente de la FER, que entiende la iniciativa como beneficiosa para todas las partes, incluidos los clubes. «No se les quita jugadores a los clubes y se ahorran esos sueldos porque no van a tener ningún coste más allá del alojamiento. Y esos jugadores van a mejorar su rendimiento, y trabajar al máximo nivel con una estructura potenciada al máximo. Por primera vez en la historia no les va a suponer un coste a los clubes. Ahora no se les quitamos, son nuestros y se les dejamos», añade.

El partido de España en Zorrilla contra la Inglaterra 'seria' El prsidente de la federación Española de Rugby, Juan Carlos Martín Hansen, tambien ha hablado de los avances en ese partido que jugará el combinado nacional ante un combinado de Inglaterra en noviembre en el estadio Zorrilla. «Inglaterra tiene una base de jugadores enormes, son todos de la primera división inglesa. No sabemos los que van a venir, pero es una Inglaterra seria y es una oportunidad buenísima para nosotros. Sí va a ser un equipo solvente de primer nivel», ha apuntado, explicando también en qué punto se encuentra la presencia del equipo nacional de Seven en Zorrilla en el mes de mayo, fechas en las que el Real Valladolid podría iniciar un 'play-off' de ascenso. «Tenemos todo hablado, aunque no hay contrato firmado ni con el Real Valladolid ni con las instituciones. Hay ya una lista de sedes y estamos trabajando en este evento. Ahora hay que seguir trabajando y no vemos ningún riesgo [que sea en Valladolid]. Solo faltan las firmas pero está todo hablado. No hay marcha atrás, se va a hacer sí o sí», ha asegurado.

El equipo, denominado España Emerging por unos y Castilla y León Iberians por otros, dispujtará 5 partidos, tres de ellos en Palencia, todos en viernes: 10 de octubre ante los 'Diablos' de Bruselas, 24 de octubre contra los Lobos de Rumanía, y 5 de diciembre fente a los Bohemia Warriors de la República Checa.

«Es la pieza clave que va a sustentar al equipo nacional y estoy convencido de que en unos años vamos a ver los resultados», apunta Hansen, en un mensaje reforzado por el director deportivo de la federación, José Antonio Barrio. «Es un proyecto estratégico de la federación en el camino a Australia'2027», donde España volverá a tener presencia en una Copa del Mundo.

El proyecto lo sustenta la Junta de Castilla y León a través de un acuerdo que reporta 60.000 euros a la federación. «Una comunidad autonómica como la de Castilla y León tiene un acuerdo con una Federación Española como es la de rugby, porque que Iberians crezca en nuestra tierra es una justificación suficiente. Pero además albergar a este combinado, tiene un arraigo en nuestros deportistas y clubes. Y esos criterios justifican sobradamente este acuerdo», ha señalado Enrique Sánchez-Guijo en la presentación.