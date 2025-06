Husillos honra a las siete víctimas del accidente en el río Carrión de 1965

Sesenta años después del trágico accidente que marcó la historia de Husillos, el municipio ha rendido este domingo, 1 de junio, un emotivo homenaje a ... las siete personas que perdieron la vida en las aguas del río Carrión el 30 de mayo de 1965. Seis niñas y un varón fallecieron ahogados en la presa de la antigua fábrica de luz y molino. Un suceso que conmocionó a toda la provincia y cuyo recuerdo sigue vivo en la memoria colectiva del municipio.

El acto, cargado de emoción y recogimiento, ha estado guiado por Arturo Pinto Aguado, hermano de una de las niñas fallecidas, quien ha abierto el homenaje con unas palabras cargadas de significado. «La escultura-monolito está ubicada en una zona de mucha vida en la actualidad, sobre todo en verano, y desde donde parte una senda natural. Un paseo por la orilla del río habilitada por los propios vecinos con su trabajo voluntarioso. Un camino bautizado como 'Sendero de la Memoria' de unos ochocientos metros y que comienza desde la escultura hasta la presa donde ocurrió el triste suceso», expresó ante decenas de vecinos, familiares y autoridades.

Varios miembros de las familias de las víctimas, junto a representantes de la Corporación municipal, descubrieron el monolito conmemorativo, que fue bendecido por el párroco del municipio. Su autor, el artista local Óscar Aragón, explicó con emoción el sentido de su obra. «Lo primero que se me vino a la mente cuando me encargaron este trabajo fue mi abuela. Nunca nos dejaba acercarnos mucho al río y me leía un panfletillo-poemario sobre la tragedia. Con esta columna hacemos honor a su memoria. La estructura es algo muy sencillo y tiene un cesto que simboliza los nombres de las niñas y del padre, pero la historia acaba cuando lo leemos bien en el reflejo del agua. Con nuestra mirada, tendemos una mano para recuperar a esas niñas y traerlas a este momento».

El suceso se produjo a unos 800 metros del pueblo, en el paraje del río donde existe una presa que daba servicio entonces a la fábrica de luz y el molino. Era un domingo después de misa cuando ocho niñas se subieron a un paseo en barca junto con el encargado de la fábrica, padre de una de ellas, que hacía de barquero. La barca volcó y se hundió en una zona de gran profundidad, las niñas, de entre 12 y 14 años, no sabían nadar (algo común en la época) y fallecieron los siete ocupantes.

Durante el acto celebrado en este pueblo de Palencia, varias personas tomaron la palabra para compartir sus recuerdos y emociones. Entre ellas, Agustina de la Fuente, una de las supervivientes del accidente, quien, visiblemente emocionada, ofreció su testimonio. «Estoy muy agradecida a todas las personas que han colaborado en todo esto. Fue todo muy fuerte. Las familias lo hemos vivido y lo seguimos viviendo con mucha intensidad. Siempre nos acordamos de todos ellos. Yo estoy aquí no sé por qué, la vida es así». Junto a Glori López, otra de las niñas que logró salvarse, protagonizó una sentida ofrenda floral en memoria de las siete víctimas.

El homenaje concluyó con la intervención del alcalde de Husillos, Juan Jesús Nevares, quien subrayó el valor colectivo del recuerdo. «Pretendemos con este acto que consideramos obligatorio, es honrar la memoria y el recuerdo de las niñas y de la persona que murió por intentar salvarlas. Espero que nos sirva para seguir creciendo como personas y vecinos de Husillos».

Los nombres de María de los Ángeles Díez Frechilla, Maximina Frechilla Martín, Segunda Frechilla González, Araceli de la Fuente Benito, Carmen Sedano Corada, María del Carmen Pinto Aguado y Francisco Manuel Sedano Gutiérrez han resonado con fuerza a lo largo de la ceremonia, que ha culminado con un gesto tan simbólico como emotivo, el lanzamiento de pétalos al río Carrión desde el puente cercano al lugar del accidente.

«Esta escultura conmemorativa y el Sendero de la Memoria nos recuerdan el 60 aniversario de aquel fatídico día, que hoy pretende ser especial para todos. Un día emotivo, entrañable, lleno de sensibilidad para el pueblo de Husillos y sus habitantes», afirmó Arturo Pinto.

Sesenta años después, Husillos no solo ha recordado a sus siete hijos perdidos, sino que les ha devuelto un lugar físico y eterno en la historia del pueblo. La piedra, el río y el silencio compartido por generaciones se han unido este domingo para sellar una memoria que ya es parte del paisaje. Y que, gracias al Sendero de la Memoria, seguirá acompañando cada paso de quienes caminen junto al Carrión.