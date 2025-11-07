El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Terraza de Palencia, en una imagen de archivo. A. Quintero
Palencia

Los hosteleros denuncian sanciones «incoherentes» por las terrazas y exigen diálogo con el Ayuntamiento

El Consistorio defiende que no existen contradicciones en las ordenanzas sobre los extintores y el cableado

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:09

Comenta

«Están exigiéndonos cosas que realmente en la ordenanza no están puestas explícitamente», afirma el presidente de la Asociación General de Hostelería integrada en CEOE ... Palencia, Jaime Antolín. Se refiere a la colocación de extintores en las terrazas de los negocios de hostelería y a las instalaciones eléctricas aéreas de las mismas, que tendrían que ir soterradas. «Son cosas que a día de hoy son incoherentes. Y aparte, no están especificadas claramente en la ordenanza», subraya.

