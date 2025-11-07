Los hosteleros denuncian sanciones «incoherentes» por las terrazas y exigen diálogo con el Ayuntamiento

«Están exigiéndonos cosas que realmente en la ordenanza no están puestas explícitamente», afirma el presidente de la Asociación General de Hostelería integrada en CEOE ... Palencia, Jaime Antolín. Se refiere a la colocación de extintores en las terrazas de los negocios de hostelería y a las instalaciones eléctricas aéreas de las mismas, que tendrían que ir soterradas. «Son cosas que a día de hoy son incoherentes. Y aparte, no están especificadas claramente en la ordenanza», subraya.

El sector de la hostelería de Palencia ha expresado este jueves su profunda indignación por las recientes sanciones impuestas por el Ayuntamiento a establecimientos con terrazas, por no tener estos requisitos «que consideran irrealizables y que están recogidos contradictoriamente en la Ordenanza Municipal».

«Si lo pusiese en la ordenanza, que hay que tener un extintor, podemos estar a favor o en contra, que estaremos en contra, porque yo hasta lo veo peligroso, pero si lo ponen, pues se hace. No nos quedaría otra«, asevera. »Y supuestamente se avisa primero y luego se sanciona. Y varios hosteleros ya nos han comunicado que han sido sancionados», continúa Jaime Antolín.

Desde la asociación califican de 'inviable' colocar y retirar diariamente los extintores y se preguntan que quién respondería si estos fuesen robados. «¿Quién asume el coste de las continuas sustracciones por vandalismo?».

A la colocación de extintores en el exterior, se une la denuncia por la obligatoriedad de tener la instalación eléctrica bajo tierra. «Dicen que el cableado de las luces no puede estar por arriba, que hay que soterrarlo. Si voy a ir a pedir una licencia de obra para soterrar un cable y me la van a denegar», protesta el presidente, ya que, según argumentan desde la entidad, el propio Ayuntamiento no permite la obra al alegar que se trata de suelo público para uso privado. «Son cosas que, a día de hoy, son incoherentes, y que no están especificadas claramente en la ordenanza», agrega.

Ciudad hostil

Los hosteleros advierten que Palencia se está convirtiendo en una ciudad hostil para el emprendimiento y que muchos empresarios prefieren instalarse en otras localidades o zonas rurales. Desde el sector reclaman la retirada de las sanciones, la revisión de la normativa, seguridad jurídica y que haya unos criterios claros para poder cumplir la normativa, además de una mesa de diálogo. «Queremos volver a hablar con el Ayuntamiento. Volver a reunirnos, como hicimos hace unas semanas y encontrar un tipo de solución antes de empezar a multar», señala. «Si no, lamentablemente, y muy a nuestro pesar, pues me imagino que habrá que intentar recurrir todas estas multas porque pensamos que razón no tienen», concluyó.

Por su parte, desde el Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento afirmaron que no existen contradicciones en la ordenanza municipal de Terrazas y Veladores que justifiquen estas quejas y que la Policía Local ejerce su labor sancionadora.

También insistieron, sobre las protestas por la instalación de extintores en el exterior de las terrazas, en que «las indicaciones para ubicar medios de protección contra el fuego en lugares susceptibles de algún riesgo vienen contempladas en la normativa vigente y son de obligados cumplimiento (aunque no estén en la ordenanza)».

En cuanto a la colocación de cables eléctricos para suministrar energía a las estructuras de los veladores, afirmaron que la ordenanza no presenta contradicciones. «Se atiene a las condiciones de accesibilidad y seguridad dictadas por el Servicio de Prevención, en línea con el Código Técnico de la Edificación sobre cableados aéreos, gálibo y proximidad a edificios en materia de incendios».

Desde el Ayuntamiento subrayaron que la ordenanza de terrazas de Palencia «es de las menos restrictivas de las ciudades de nuestro alrededor, con horarios y condiciones que permiten la explotación del espacio público con garantías y con la necesaria búsqueda del fomento del ocio, la convivencia, el descanso y la seguridad». Antonio Casas, delegado del área, reconoció que «seguiremos con el diálogo tanto con las asociaciones de hostelería como con los vecinos con el fin de encontrar el mayor consenso ciudadano».