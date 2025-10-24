Vecinos de La Puebla se rearman contra el exceso de ruido en la zona La nueva asociación sigue captando apoyos entre el vecindario «harto de peleas, suciedad, conciertos que no cumplen la normativa, terrazas ilegales y de que tu piso se devalúe»

J. Olano Palencia Viernes, 24 de octubre 2025, 06:57 Comenta Compartir

Aseguran que están hartos de no poder descansar, de los bares que incumplen la normativa porque sobrepasan los niveles de ruido, de que sus pisos ... se devalúen, de las peleas y de la suciedad que genera la fiesta en la calle. Son vecinos de La Puebla, integrados en una asociación, que a su vez se ha unido junto a San Miguel y a la zona centro en una agrupación, que nació alrededor de tres años a raíz del desorden de terrazas hosteleras que dejó la pandemia. «En nuestro barrio hay cerca de 70 bares y la mayoría cumple la normativa, pero unos pocos son los responsables de que no podamos dormir, y no estamos en contra de la cultura y de las fiestas, sino del abuso, porque las fiestas son fiestas, pero 24 horas sin descanso durante doce días es algo insoportable», apunta José Ignacio Rioseras, secretario de la Asociación de Vecinos de La Puebla, que tras casi una década sin apenas actividad, ha retomado el pulso y celebra reuniones periódicas con los vecinos, como la celebrada este jueves en el CEAS del barrio.

Afirma Rioseras que la directiva se encuentra muy satisfecha de la respuesta de los vecinos cada vez que promueven una convocatoria, «porque todos tenemos los mismos problemas, fundamentalmente que estamos hartos del ruido y queremos defender nuestros derechos y nuestro barrio», explica. La asociación denuncia a la vez que ha formulado numerosas quejas y peticiones al Ayuntamiento de Palencia, «pero no recibimos respuesta, no nos quieren escuchar, no nos dan soluciones», afirma respecto al equipo de gobierno, si bien reconoce que la Policía Local y la Policía Nacional han reforzado la vigilancia y la labor de prevención contra la inseguridad. Noticia relacionada Los vecinos de La Puebla reactivan la asociación y claman por la inseguridad en el barrio En cuanto a La Puebla, destaca la asociación que tienen alrededor de 300 asociados y que esperan seguir creciendo. La asociación está integrada junto al Centro y a San Miguel en la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Palencia capital, «una entidad que también se mueve y se preocupa por los vecinos, aunque no estemos en la Federación de Asociaciones de Vecinos, porque no todos tenemos por qué estar ahí», señala.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión