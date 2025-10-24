El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varios vecinos conversan al inicio de la reunión en el Ceas de La Puebla. Adolfo Fernández

Vecinos de La Puebla se rearman contra el exceso de ruido en la zona

La nueva asociación sigue captando apoyos entre el vecindario «harto de peleas, suciedad, conciertos que no cumplen la normativa, terrazas ilegales y de que tu piso se devalúe»

J. Olano

J. Olano

Palencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 06:57

Comenta

Aseguran que están hartos de no poder descansar, de los bares que incumplen la normativa porque sobrepasan los niveles de ruido, de que sus pisos ... se devalúen, de las peleas y de la suciedad que genera la fiesta en la calle. Son vecinos de La Puebla, integrados en una asociación, que a su vez se ha unido junto a San Miguel y a la zona centro en una agrupación, que nació alrededor de tres años a raíz del desorden de terrazas hosteleras que dejó la pandemia. «En nuestro barrio hay cerca de 70 bares y la mayoría cumple la normativa, pero unos pocos son los responsables de que no podamos dormir, y no estamos en contra de la cultura y de las fiestas, sino del abuso, porque las fiestas son fiestas, pero 24 horas sin descanso durante doce días es algo insoportable», apunta José Ignacio Rioseras, secretario de la Asociación de Vecinos de La Puebla, que tras casi una década sin apenas actividad, ha retomado el pulso y celebra reuniones periódicas con los vecinos, como la celebrada este jueves en el CEAS del barrio.

