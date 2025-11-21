Un hombre denuncia que tres encapuchados le obligaron a sacar 400 euros de un cajero en Palencia

Fue atracado a punta de navaja y a plena luz del día en Palencia. Un hombre de 71 años ha denunciado ante la Policía ... Nacional que el martes 11 de noviembre, sobre las 13 horas, tres varones tapados con capuchas y bragas de cuello le rodearon cerca de la Fábrica de Armas, cuando estaba paseando, y le obligaron a acudir a un cajero automático y sacar 400 euros.

«Primero notó que alguien le agarraba por detrás y otros dos hombres se ponían delante. Uno de ellos llevaba una navaja en la mano, cubierta con la cazadora. Otro de ellos tenía una especie de cuchillo grande o machete, también tapado con la manga de la cazadora. Y el tercero, el de detrás, no llevaba nada, pero estaba ahí para que no escapara», explica la hija del atracado. «Mi padre los ha descrito como tres hombres fuertes, altos, sin ningún tipo de acento, por lo que cree que son de nacionalidad española», agrega.

«Uno de ellos le puso la navaja en el cuello y le dijo 'si quieres volver a ver a tu familia y no quieres que te dejemos aquí en una cuneta apuñalado y desangrándote, vas a hacer lo que te digamos'», relata. Después, le quitaron la cartera y descubrieron que aunque no tenía dinero en efectivo, sí que portaba una tarjeta de crédito, por lo que le obligaron a ir al cajero a sacar 400 euros. «Le llevaron hasta allí y se colocaron en puntos estratégicos para vigilarle, mientras que el que estaba a su lado se colocó de forma que la cámara no pudiera grabarle», señala. Acto seguido y ya con el dinero, le volvieron a amenazar para que no les mirase mientras huían. «Le acorralaron en otra bocacalle y el que llevaba el cuchillo o machete se lo puso en el estómago y le dijo, 'vas a estar con la cabeza agachada dos minutos. Como levantes la cabeza, te meto cuatro puñaladas. En cuanto oigas el ruido de un motor, puedes irte'», relata según la declaración de su padre.

Tras el atraco y aún con el miedo en el cuerpo, acudió a la Policía Nacional a poner la denuncia. «Nos dijeron que era difícil identificarlos, pero que gracias a este testimonio iban a estar muy atentos», argumenta.

Ella sigue sorprendida de que, a esa hora y con la gente que pasa por esa zona, nadie notase algo extraño en la situación. «¿A nadie le llamó la atención? Porque yo veo eso, un señor rodeado por tres personas con capuchas y bragas del cuello, y lo primero que hago es llamar a la Policía, por si acaso», sentencia.