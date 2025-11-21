El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional. Manuel Brágimo

Un hombre denuncia que tres encapuchados le obligaron a sacar 400 euros de un cajero en Palencia

El suceso ocurrió el martes 11 sobre las 13 horas en las inmediaciones de la Fábrica de Armas

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:25

Comenta

Fue atracado a punta de navaja y a plena luz del día en Palencia. Un hombre de 71 años ha denunciado ante la Policía ... Nacional que el martes 11 de noviembre, sobre las 13 horas, tres varones tapados con capuchas y bragas de cuello le rodearon cerca de la Fábrica de Armas, cuando estaba paseando, y le obligaron a acudir a un cajero automático y sacar 400 euros.

